Afrique de l'Ouest: Anticiper la forte croissance de la population

D'ici 25 ans, l'Afrique de l'Ouest aura une population équivalente à celle des Etats-unis. Cela signifie une demande très forte sur l'énergie, les infrastructures, les capacités humaines, a indiqué mercredi Serge Ekue, le président de la Banque ouest-africaine de développent (BOAD) dont le siège est à Lomé.

Il participe à Marrakech (Maroc) au sommet du Corporate Council on Africa.

Ce Sommet des affaires USA-Afrique, rassemble plus de mille participants dont des dirigeants d'entreprises et chefs de gouvernement. Il ambitionne de créer des partenariats et des opportunités durables entre les principaux décideurs des secteurs public et privé d'Amérique et du continent africain.

Cette édition se veut aussi une occasion, pour les différentes organisations, d'explorer de nouvelles perspectives afin de renforcer le partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique, tout en mettant en exergue la prochaine phase du partenariat économique entre les deux parties, notamment dans les domaines du commerce régional africain et américano-africain, l'énergie, la transformation numérique et le financement du commerce.

Créé en 1993 pour promouvoir les affaires et les investissements entre les Etats-Unis et les nations d'Afrique, le CCA travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les entreprises en vue d'améliorer le climat du commerce et d'investissement sur le continent et pour mettre en valeur le profil de l'Afrique dans la communauté des affaires américaine.