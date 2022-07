Cote d'Ivoire: Certification internationale, à la norme ISO 9001 version 2015 - Ahoua N'Doli Théophile situe les enjeux de l'opération

Un engagement fort pour la " démarche qualité ". Après la mise en place d'une Division du système d'information (DSI), l'Inspection générale d'Etat entame un processus de certification internationale, à la norme ISO 9001 version 2015.

Le top départ de la mission d'accompagnement par Qualitas Côte d'Ivoire a été donné, le vendredi 15 juillet dernier, au siège de l'institution, à Abidjan-Plateau. Avec pour objectifs : permettre la mise en place d'un système de management par la qualité conforme à ladite norme, renforcer l'aura de ses rapports et se positionner dans le dispositif institutionnel national de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption comme un acteur majeur aux méthodes éprouvées et reconnues de tous.

Cette mission d'accompagnement, qui devrait durer 12 mois, à compter du 18 juillet 2022, aboutira à la définition et à la mise en œuvre d'un système de qualité selon la norme ISO 9001 version 2015. L'enjeu, aux yeux d'Ahoua N'doli Théophile, c'est que l'institution qu'il dirige ambitionne de conférer à ses rapports une onction de crédibilité qui dépasse les frontières nationales.

" Il ne s'agit pas de chercher une certaine légitimité internationale, mais de montrer que nous fonctionnons selon les meilleures normes du moment pour mettre en œuvre la vision du Président Alassane Ouattara, en matière de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ", précise l'Inspecteur général d'Etat Ahoua N'doli Théophile qui s'échine à doter l'IGE d'un plan stratégique.

Pour lui, l'organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance, placée sous la haute autorité du président de la République, ne doit pas rester en marge de la certification dans la mesure où certaines des administrations qu'elle audite et inspecte ont déjà la certification. "Nous sommes dans une démarche irréversible de nous s'inscrire dans une culture de l'excellence tel que voulu par le président de la République. Dans la mise en œuvre de sa politique de promotion de la bonne gouvernance, notre institution veut surtout que ses rapports ne souffrent d'aucune ambiguïté ", appuie Ahoua N'doli Théophile.

La certification, à l'en croire, est une exigence de bonne gouvernance qui donnera plus de légitimité à l'institution dans l'accomplissement de ses missions d'audit et de contrôle. " Il s'agit de nous appliquer la rigueur que nous exigeons des autres " souligne Ahoua N'doli Théophile.

Faut-il le noter, Qualitas Côte d'Ivoire a défini 8 étapes clés dans cette opération entre autres la planification et l'organisation du projet de certification ; la préparation à la démarche qualité et la construction du système de management par la qualité selon la norme ISO 9001 version 2015 ; le déploiement, l'évaluation et l'amélioration du système de management par la qualité ; l'assistance au suivi et à la mise en œuvre du plan d'amélioration... Sans oublier la préparation à l'audit de certification ISO 9001 version 2015 et l'assistance pendant l'audit de certification sont les autres étapes de cette mission d'accompagnement.