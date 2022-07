Cote d'Ivoire: Yamoussoukro / Eection des secrétaires départementaux - La liste "Cohésion" pour une campagne civilisée et citoyenne

Deux listes sont en lice pour les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix à Yamoussoukro.

Il s'agit de la liste " Cohésion " et la liste " Rassemblement ". En présence et soutenue par des cadres de la délégation du parti, la liste cohésion a procédé au lancement de sa campagne au siège local du parti dans la soirée du mardi 19 juillet 2022 devant un parterre de militants. Une belle occasion pour le Directeur central de campagne, Kouamé Eugène, d'indiquer que cette campagne est celle d'une campagne de famille, et doit se dérouler de façon citoyenne, avec des arguments bien fondés et surtout convaincants.

Car dit-il, la liste cohésion part à la conquête du secrétariat départemental avec des candidats qui vivent en bonne intelligence avec tous les militants. Une liste conduite par l'honorable député Huili Kouassi François Naylor, député de la commune de Yamoussoukro suivie de N'Goran Kouakou Thomas, pcg à Lanéma, Yaya Ouattara ex-leader de la jeunes des Houphouëtistes, le vice-gouverneur Traoré Aboulaye et N'Guessan Bewan Anicet qui postule pour le secrétariat en sous-préfecture.

Le directeur central de campagne Eugène Kouamé, a relevé que les cinq candidats connaissent bien le terrain et ont eu à faire leurs preuves dans la mobilisation, le social. Ils ont la main sur leur cœur et veulent l'union, le partage et sont prêts à impulser le parti dans le district autonome de Yamoussoukro. Ils sont également soutenus par des femmes de valeur, dont l'honorable Touré Massara, Houphouët Rebecca Faitai, les vénérables sénateurs Gbeugré Yao et Kouamé Loukou Léon et tous les cadres du parti. Ils vont à l'assaut des 1039 électeurs répartis dans 125 délégations de secteur.

Le porte-parole de ces candidats, Yaya Ouattara, a au nom de ses aînés réitérés leur engagement à consolider la paix, l'union et à faire appliquer toutes les décisions du directoire du parti. " Le samedi 23 juillet 2022, il n'y a qu'une liste à choisir celle de la cohésion pour le bonheur de tous, " a-t-il conclu. Toute la direction de campagne a été présentée, en commune comme en sous-préfecture.