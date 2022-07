Cote d'Ivoire: Protection des jjeunes contre le djihadisme - Le programme spécial du Nord entre dans sa phase active

L'esplanade de la préfecture de Korhogo a abrité, le samedi 17 juillet, une activité visant à contrer les tentatives d'enrôlement des jeunes dans les rangs des djihadistes. En 2022, 22.812 jeunes bénéficieront du soutien de l'Etat sous différentes formes pour un budget de 9,602 milliards FCFA pour sortir de la précarité.

Selon le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, présidant la cérémonie, cette idée originale du Président Alassane Ouattara qui diversifie la lutte contre le djihadisme est mise en œuvre par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique, Touré Mamadou ainsi que des partenaires techniques. Le programme concerne six régions frontalières des pays frères en proie au terrorisme. Ce sont les régions du Kabadougou, du Bounkani, du Folon, de la Bagoué, du Tchologo et du Poro.

Ce programme profite à 3100 jeunes du Poro dont 1.161 sont pris en compte par la phase 1. A en croire le ministre, 201 jeunes ont été sélectionnés sur 340 attendus pour les travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo), 216 sur 300 pour le permis de conduire, 482 sur 960 pour les AGR, 23 sur 250 pour les différentes formations de reconversion ou apprentissage et 239 sur 1.250 pour le Fonds d'appui au secteur informel grâce à un investissement de 59.750.000 FCFA sur 312.500.000 FCFA que coûtera le projet en 2022.

" La recherche de la paix et la stabilité sociale ont emmené le gouvernement à consentir des efforts considérables en renforçant les dispositifs sécuritaires dans les zones à risques, en dotant les FDS de matériel à la mesure des enjeux en présence", a indiqué le ministre Amadou Coulibaly. Ajoutant que la réponse à ce phénomène demandait également de mettre un accent particulier sur les actions sociales.

Appelé à présenter le programme spécial du nord (PSN), le coordonnateur national Nikoué Hermann a expliqué que le PSN est un pan du PSGouv II. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, 6 équipes projets, à raison d'une équipe par région, ont été mises en place sous la présidence des préfets de région et 21 équipes départementales. Ces différentes équipes locales qui comprennent également les jeunes et les autorités locales sont chargées d'enregistrer les bénéficiaires et l'AGEFOP chargée de la formation des apprenants.

31.000 inscrits ont été enregistrés depuis le lancement du programme et pour ceux qui seront sélectionnés, un dispositif de suivi-évaluation sera assuré grâce à des missions régulières d'évaluation, a précisé Hermann.

Le ministre-gouverneur du district des Savanes, en charge de la moitié des régions bénéficiaires (Poro, Tchologo et Bagoué) a souligné qu'il faut un accompagnement social pour être efficace dans la lutte contre le djihadisme.

Des jeunes ont reçu leur chèque et du matériel pour les Thimo. Ce qui lance officiellement la phase active du PSN dans le nord.