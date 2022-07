Afrique: Les liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores suspendues

Alors que la compagnie nationale Madagascar Airlines avait annoncé il y a un peu plus de trois semaines la reprise des vols entre les îles sœurs de l'Océan Indien, ces derniers sont finalement suspendus " suite à l'annulation des autorisations de vols par l'autorité compétente ", selon la compagnie.

Les autorités malgaches sont restées très discrètes sur les raisons de cette suspension. Jusqu'ici, le ministre des Transports indique que cette décision est liée aux risques de trafic d'or. " Les lignes vertes sont celles qui ne posent aucun problème en matière de trafic et particulièrement en matière de trafic d'or. Aujourd'hui, les Comores font partie de la ligne rouge ", explique le ministre Rolland Ranjatoelina.

" Bien que les mesures de sécurité soient appliquées, les risques sont très élevés et c'est pour éviter ce genre de risques que les autorités ont pris cette décision ", poursuit le membre du gouvernement. Il précise que la reprise des vols entre Antananarivo et Moroni requiert une autorisation du conseil des ministres et que, pour l'heure, " les conditions ne sont pas remplies " pour un retour des liaisons.

" Mesure de rétorsion "

Dans la presse comorienne, cette décision des autorités malgaches est interprétée comme une façon de " durcir le ton " et une " mesure de rétorsion " pour pousser les Comores à restituer les 49 kilos d'or en provenance de Madagascar saisis sur deux trafiquants malgaches et un comorien à l'aéroport de Moroni en décembre dernier. " Il n'y a pas de lien de cause à effet. Il s'agit d'une prévention purement et simplement ", objecte le ministre malgache des Transports.

Le ciel de la Grande Ile reste aussi fermé à l'Afrique du Sud, où 73 kilos de lingots d'or en provenance de Madagascar avaient été interceptés en janvier 2021.