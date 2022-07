Afrique: 2e édition " Femme d'impact " - Vingt et une femmes africaines à l'honneur

L'événement exceptionnel et inédit, qui se tiendra le 23 juillet au Bénin, distinguera vingt et une femmes de onze pays africains. L'initiative va primer ces femmes qui se démarquent par leurs actions dans les différents domaines pour le développement de leurs pays ou communautés.

Pour cette deuxième édition " Femme d'impact ", vingt et une femmes issues du Congo Brazzaville, Bénin, Sénégal, Niger, Cameroun, Burkina Faso, de l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et du Togo seront distinguées pour leurs œuvres et savoir-faire. Le Congo sera représenté par le Dr Gerson Ursul Ewoli, médecin et CEO d'Empire minceur consulting, coach spécialiste en rééquilibrage alimentaire. L'édition de cette année est la suite logique de la première édition tenue en août 2021, au Bénin qui avait consacré vingt-neuf femmes d'impact venues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et de la France.

Créée en 2020 par Dorcas Carmelle Codjia Togbonon, " Femme d'impact " qui célèbre le leadership féminin a pour objectif de mettre la lumière sur les femmes battantes, professionnelles, leaders et novatrices, contribuer à la construction d'une jeunesse féminine, promouvoir l'excellence féminine et révéler les talents cachés des femmes battantes d'Afrique et du monde.

Elles sont à l'honneur et vont recevoir tour à tour leur distinctions. Pour la promotrice de l'événement, ce rendez-vous est un concept conçu pour promouvoir les femmes qui, de par leurs rôles, fonctions, professions, formations, initiatives et projets apportent une grande contribution à la construction de leur pays, " un concept à caractère social qui vise à frayer le chemin à la jeunesse féminine africaine pour une meilleure prise de conscience et une meilleure insertion professionnelle. Femme d'impact est un concept de célébration à ne jamais renoncer à leur élan, mais plutôt d'entraîner la jeune génération dans le dynamique pour un lendemain plus impactant ", explique Dorcas Carmelle.

Au menu de cette édition, remise de trophées, conférences-débats, projections vidéos, live Facebook, shooting photos et vidéos, cocktail et des rencontres B to B. La particularité de cet événement résidera dans la reconnaissance des femmes inspirantes, leur mentorat en direction des lauréates de la deuxième édition d'une part et d'autre part le lancement de l'ouvrage intitulé " L'impact au féminin ". Ce livre retrace le parcours de seize femmes africaines de la première édition. Aux femmes d'impact succéderont des femmes inspirantes réputées pour avoir manager de grandes structures ou organisations qui ont démontré à travers leurs parcours professionnels que la femme peut concrétiser ses rêves et diriger avec succès des hommes, femmes et nations dans une vision précise et perspective.