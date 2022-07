Afrique: Entrée libre au Royaume

Les Togolais n'ont plus besoin de visas pour se rendre au Maroc. Accord signé ce jeudi.

Le ministre des Affaires Etrangères, Robert Dussey, et son homologue marocain, Nasser Bourita, ont inauguré jeudi le consulat général de la République togolaise à Dakhla.

Lors d'un point de presse à l'issue de la cérémonie M. Bourita a indiqué que 'la République togolaise a toujours été une voix crédible sur le dossier du Sahara marocain au niveau des instances régionales et internationales et a toujours apporté son appui au royaume sur la question de la préservation de l'intégrité territoriale du Maroc et son unité nationale ".

L'ouverture de ce consulat vient ainsi consolider la constance de cette position et constitue un acte fort à l'égard du Maroc, du peuple marocain et de ses forces vives, a souligné le chef de la diplomatie marocaine, ajoutant que cette représentation diplomatique 'vient conforter les relations historiques et les liens forts unissant les deux Chefs d'État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Faure Gnassingbé (... )'.

Robert Dussey a réitéré le soutien constant de son pays à la marocanité du Sahara, soulignant que 'l'ouverture du consulat général du Togo exprime le soutien à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Maroc'.

Lors de la cérémonie, les deux ministres ont signé un accord portant sur la suppression de visas pour les ressortissants marocains et togolais, titulaires de passeports ordinaires.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée notamment en présence de du directeur général de l'AMCI (Agence marocaine de la coopération internationale), Mohamed Methqal.

Le nombre des consulats ouverts au Sahara occidental est désormais de 27 (15 à Dakhla et 12 à Laâyoune).