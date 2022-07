Cote d'Ivoire: Fête de la lumière à Sangouiné - Le canton OUA exprime sa gratitude au Président Alassane Ouattara

Les populations de la tribu Koalé composée des villages Peuzigu, Koalé 5, Sangouiné, Kpangouiné et Hyaba dans la sous-préfecture de Mahapleu, dans le département de Danané ne cesseront de magnifier le Président Alassane Ouattara. Et pour cause, les cinq villages de cette tribu sont désormais connectés au réseau électrique national.

Ce rêve devenu une réalité depuis un an a été célébré au cours d'une journée de reconnaissance et d'hommage au Chef de l'Etat dénommée " La fête de la lumière " le vendredi 22 juillet 2022, dans le village de Sangouiné.

C'est en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, parrain de cette fête de la lumière, que les populations du canton Oua ont témoigné leur gratitude au Président Alassane Ouattara.

Prenant la parole, le général Vagondo Diomandé a salué les populations sorties massivement pour dire merci au Chef de l'Etat pour ses actions de développement depuis son élection à la magistrature suprême.

" Merci au grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain, merci pour ce qu'il fait pour nous. Soyons tous unis derrière le Président Alassane Ouattara. Il pense à tout le monde sans distinction. Vous n'avez pas eu tort de lui rendre hommage ", s'est réjoui le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Avant d'exhorter ses parents à toujours renouveler leur confiance en restant unis derrière le Chef de l'Etat.

En bon disciple du Président Alassane Ouattara, le ministre Vagondo Diomandé a insisté sur l'union sacrée des filles et fils de la région du Tonkpi. " C'est venir au contact des populations et aller transmettre au Président Alassane Ouattara les doléances des populations ", a-t-il fait savoir.

Aux cadres, Vagondo Diomandé a demandé qu'ils mettent leur relation au profit du bien-être des populations. " Il faut que nous arrêtions nos petites querelles qui ne nous font pas avancer. C'est dans l'union véritable que nous pourrions faire le bonheur de nos populations ", a-t-il souhaité.

Goué Patrice, président de la Mutuelle du développement de Koualé ; Colonel Tonvon Pierre, porte-parole des cadres et le député Kegban Bernard ont, au nom des populations et cadres, réaffirmé le soutien du canton Oua et ses 54 villages au Chef de l'Etat qui vient de les propulser à la lumière. Ils ont salué son leadership et son attachement particulier à la région du Tonkpi à travers les infrastructures qui y sont visibles, principalement dans les sous-préfectures de Mahapleu et Zonneu.

Selon le député de Mahapleu-Zonneu, Kegban Bernard, seulement six villages sur les 54 que compte le canton Oua restent à être électrifiés. " Le Président Alassane Ouattara est un homme de lumière. La luminosité et la solennité dont il fait preuve ne peut qu'éblouir le peuple. Un homme qui est attaché à offrir le bonheur à tous ses concitoyens. Notre guide Alassane Ouattara est la lumière. Il a éclairé nos pas vers l'émergence. Cet infatigable bâtisseur qui nous rappelle le Président Houphouët-Boigny ", s'est-il réjoui.

Avant d'égrener un chapelet de doléances au ministre. Il s'agit, entre autres, de l'obtention d'un château d'eau à Sangouiné, d'un collège de proximité, des compteurs sociaux, des écoles dans les villages, des tables-bancs et des chaises pour le foyer des jeunes, l'amélioration du plateau technique des centres de santé, la construction du marché de Mahapleu.

Notons que le général Vagondo Diomandé a profité de cette journée pour inaugurer le foyer des jeunes de Sangouiné et l'école primaire de Koalé.