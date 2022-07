Soudan: Ministre de l'Investissement - AlGazira bénéficie des potentiels qui la qualifient pour soutenir l'économie nationale

Madani — La ministre fédérale de l'Investissement, Ahlam Madani Sabeel a commencé une visite de deux jours dans l'État d'Al-Gezira, pour inspecter un certain nombre d'usines dans la zone industrielle d'Al-Baqir, accompagnée du Directeur Général du Ministère des Finances et de l'Economie national, représentant du Wali de l'Etat, Atif Abu Shock.

Au cours de la réunion conjointe avec les membres de la Chambre d'industrie d'Al-Baqir, ils sont passés en revue les problèmes et les défis auxquels est confrontée la performance de la zone industrielle, en raison du coût élevé de la production et de l'augmentation des tarifs de l'électricité et du carburant.

La ministre a confirmé que l'objectif de sa visite c'est de resserrer la coordination entre le centre et les États, et que son ministère dépendent beaucoup sur l'État de Gazira en raison de son potentiel qui le qualifie pour soutenir l'économie nationale et attirer des investissements nationaux et étrangers.

Le représentant du Wali a souligné la nécessité de soutenir le secteur privé et de réhabiliter les infrastructures de la zone industrielle.