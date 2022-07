Sud-Soudan: Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères part pour Juba

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ali Al-Sadiq, quitte demain Lundi pour Juba à la tête d'une délégation du Ministère de la Défense, du Service des Renseignements Généraux, des Forces de Soutien Rapide en plus du Directeur du Sud-Soudan au Ministère des Affaires Etrangères, pour réactiver le rôle du Soudan en tant que Président de l'IGAD et de suivre la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé du Sud-Soudan.

La délégation doit s'engager dans des dialogues et des réunions avec le Président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir Mayardit, son adjoint Riek Machar, le Conseiller de Sécurité de Salva Kiir et le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

La délégation rencontrera également les ambassadeurs de l'IGAD accrédités à Juba, les ambassadeurs de la Troïka, de l'Union Européenne et de la Chine.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ali Al-Sadiq, a déclaré à la SUNA que la visite de la délégation s'étendra en Ouganda, l'un des parrains de l'accord de paix revitalisé au Sud-Soudan (en partenariat avec le Soudan).

Le Ministre a ajouté que la visite coïncide avec la tenue d'une réunion ministérielle de haut niveau accueillie par le Gouvernement de l'Ouganda en coopération avec les Nations Unies, l'IGAD, l'Union Européenne et l'Organisation Internationale pour la migration, les 28 et 29 Janvier, qui porte sur la question de la migration et de la sécheresse et de ses complications dans la Corne de l'Afrique et le Sahel.