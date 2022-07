Afrique: Ministre des AE affirme le souci du Soudan de parvenir à la paix au S-Soudan

Juba — Le ministre par intérim des Affaires étrangères et président du Conseil ministériel de l'IGAD, l'ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a rencontré le responsable du mécanisme de suivi et d'évaluation restructuré R-JMEC, Charles Tay et Général Asrat Deniro, chef du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et des arrangements de sécurité CTCAM, dans le cadre de son programme de visite en République du Soudan du Sud.

Le ministre a écouté une explication détaillée sur le travail des mécanismes de soutien à la paix au Soudan du Sud, louant les efforts de ces mécanismes pour fournir le soutien nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé et relever les défis auxquels sont confrontés les progrès de la mise en œuvre, et a affirmé que le Soudan s'emploie en vertu de sa présidence de l'IGAD à fournir l'assistance nécessaire à ces mécanismes afin de leur permettre de mener à leur tache, l'achèvement de la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud.

Al-Sadiq a, également reçu les ambassadeurs du Groupe africain accrédités auprès de la République du Soudan du Sud et leur a donné une explication complète sur les objectifs de sa visite à Juba, passant en revue la situation de la mise en œuvre de l'accord de paix et la manière de aller de l'avant pour achever les points en suspens, confirmant le souci du Soudan de parvenir à une paix et une stabilité durables au Soudan du Sud.

Il a également écouté aux visions des ambassadeurs du Groupe africain à cet égard, et discuté avec eux des moyens d'apporter un soutien régional et africain pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays frère conformément au slogan des solutions africaines aux problèmes africains.

Le ministre a assuré l'importance d'une action commune pour assurer la stabilité dans tous les pays du continent.