Maroc: Plateforme des Jeunes d'Ain Sebaa - Après moins d'un an, des résultats satisfaisants qui répondent aux aspirations de la jeunesse

Casablanca — Moins d'un an après son lancement, la plateforme des jeunes d'Ain Sebaa a réalisé des résultats satisfaisants qui répondent aux aspirations de la jeunesse et promettent un avenir meilleur aux habitants du quartier.

Ainsi, 18 jeunes femmes et hommes ont pu réaliser leur rêve et créer leurs propres entreprises grâce à cette plateforme, après la validation de leurs projets au cours du premier semestre de cette année par une commission spécialisée.

Ces jeunes ont par la suite bénéficié d'une formation et d'un accompagnement de la part des cadres de la plateforme pour une période allant d'un à trois mois.

La plateforme des jeunes d'Ain Sebaa, relevant de la préfecture d'arrondissements d'Ain Sebaa Hay Mohammadi à Casablanca, et qui a été fondée en 2021, s'ajoute aux plateforme de Hay Mohammadi et de roches noires, qui relèvent de la même préfecture, en vue d'élargir l'offre et de fournir des services de proximité aux populations.

A l'instar de ses homologues, la plateforme d'Ain Sebaa a pour objectif de préparer les jeunes à l'insertion professionnelle et de les accompagner dans la mise en place de projets générateurs de revenus, en mettant à la disposition des bénéficiaires des services gratuits, notamment d'écoute, d'orientation et de formation en soft skills et métiers.

La plateforme qui s'étend sur une superficie d'environ 500 mètres carrés, comprend plusieurs installations dotées d'équipements de dernière génération, dont un espace d'écoute et d'orientation, un espace de co-working, un espace de formation, en plus d'une cafétéria.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Ahmed Khalfi, président de l'association Kafaat pour le soutien et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, qui gère la plateforme, a indiqué que la plateforme travaille avec deux autres associations qui lui fournissent leurs services, en l'occurrence l'association l'heure joyeuse et à Amideast.

Pour ce qui est du fonctionnement de la plateforme, M. Khalfi a expliqué que les jeunes porteurs d'idées de projet ou les auto-entrepreneurs, ou chercheurs d'emploi sont accueillis par les cadres de la plateforme, qui écoutent les besoins de ces jeunes et les orientent vers les formations appropriées pour chacun.

A l'issue de la période de formation, qui varie entre un et trois mois, les jeunes porteurs d'idées de projet bénéficient de l'accompagnement pour développer et élaborer leur idée et établir un plan d'action détaillé, qui sera soumis à une commission spécialisée dans l'évaluation de ces projets.

Quant aux projets approuvés, ajoute M. Khalfi, l'initiative accorde une contribution de 100.000 DH, pour la réalisation du projet, notant que "le travail de la plateforme ne s'arrête pas là, mais il va au-delà pour accompagner les jeunes entrepreneurs même après avoir créé leur projets, pour une période pouvant aller jusqu'à 24 mois.

Durant cette période, l'accompagnement de la mise en oeuvre du plan d'action s'effectue à différents niveaux, que ce soit au niveau juridique, de la gestion entrepreneuriale, du marketing et autres.

Pour sa part, Issam Dahmouni, l'un des jeunes bénéficiaires des services de la plateforme d'Ain Sebaa, a déclaré que "j'ai rejoint la plateforme il y a environ deux mois, afin de bénéficier de la formation qui comprend toutes les étapes de la création d'une entreprise", notant que cette formation lui permettra de s'informer de tous les aspects liés à la création de son propre projet.

Le jeune homme de 23 ans, titulaire d'un diplôme en marketing, a expliqué que "j'ignore les règles de base pour réaliser le succès de mon entreprise, y compris les questions juridiques, la comptabilité et la gestion", formulant le voeu de réaliser son rêve de créer une agence spécialisée dans la création de contenu après la fin de sa formation.

Invitant les jeunes à bénéficier des services de cette plateforme, Issam a souligné que les jeunes disposent du temps et de l'énergie et qu'ils doivent les mettre à profit, relevant que la plateforme représente une opportunité importante pour les jeunes de développer leurs compétences et leurs capacités, et d'accroître leur employabilité, d'autant plus que le marché du travail au Maroc et à l'étranger connait une grande compétitivité.

La création de la plateforme des jeunes s'inscrit dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui vise à consolider les acquis des deux phases précédentes, en recentrant les programmes de l'initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes, l'appui aux catégories en situation de vulnérabilité.