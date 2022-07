Afrique: Directeur des Affaires d'Afrique Centrale et Orientale au Ministère Britannique des AE arrive à Khartoum

Khartoum — Le Directeur des Affaires d'Afrique Centrale et Orientale au Ministère Britannique des Affaires Etrangères, Simon Mustard, est arrivé aujourd'hui à Khartoum pour une visite de deux jours au cours de laquelle il rencontrera un certain nombre de responsables Soudanais et de membres de la société civile.

La visite vise à souligner l'importance de faire de progrès rapide et tangible pour revenir sur la voie de la transition civile démocratique et réaliser la stabilité au Soudan, et pour souligner le soutien du Royaume-Uni aux efforts Soudanais qui visent à revenir à la transition démocratique dirigée par des civils.