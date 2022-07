Sénégal: Scrutin de ce dimanche - Les huit choses à savoir sur le déroulement du vote

Les Sénégalais sont appelés aux urnes, ce dimanche 31 juillet 2022, pour élire les 165 députés de la 14e Législature. Le président de la Commission électorale départementale (Ceda) de Nioro du Rip, El Hadj Ndiaye, revient ici sur les huit règles à savoir par l'électeur le jour du scrutin.

Carte d'électeur valide !

" Avant de se diriger vers le centre de vote, le citoyen sénégalais doit d'abord détenir par devers lui sa carte d'électeur et d'identité nationale. Chacun est censé se l'être procuré bien avant les élections auprès des commissions d'inscriptions sur les listes électorales, si l'électeur n'a jamais voté ou si l'ancienne avait expiré.

Il ne faut pas oublier de vérifier qu'elle est toujours valide en étant sûr que la date d'expiration n'est pas encore dépassée.

Organisation et fonctionnement du bureau de vote

L'Administration territoriale (Préfets et Sous-préfets) se charge de l'organisation matérielle du bureau : mettre en place l'isoloir, l'encre, l'urne, les bulletins et tout autre matériel. Mais, le jour de l'élection, c'est le président qui a la police du bureau de vote. C'est lui seul qui gère le bureau, bien entendu en collaboration avec les autres membres, plus particulièrement ceux représentant la Cena. Mais en cas d'incident, c'est lui qui saisit les forces de l'ordre.

Le bureau est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un ascenseur qui sont nommés par le Préfet ou le Sous-préfet. A Cena désigne le contrôleur du bureau et chacune des différentes coalitions en lice choisit éventuellement son représentant.

Pour que le vote démarre, il faut au moins qu'il y ait deux membres nommés par l'administration, à savoir le président et le secrétaire ou l'assesseur. En cas d'absence des deux membres, il ne peut pas y avoir de vote.

Mais, puisque la loi nous donne le pouvoir de substitution d'action dans ces cas de figures, si l'autorité tarde à envoyer quelqu'un, la Ceda peut désigner de facto son superviseur de lieu de vote pour remplacer l'absent.

Déroulé du vote

Quand l'électeur arrive dans le bureau de vote, il y a une table à côté où il y a, en principe, le représentant de la Cena et l'assesseur. Il montre sa carte d'électeur et ce dernier l'identifie. Si son nom est le registre, ok, il est admis à voter. C'est ainsi qu'il passe sur la table de vote et prend les bulletins.

Pour ces élections, nous avons huit listes, mais la loi oblige le votant à prendre au minimum cinq bulletins. Une fois avoir choisi, il va à l'isoloir pour procéder à un type de vote : soit la départementale ou la nationale. Il devra ensuite mettre l'enveloppe non collé dans l'urne.

L'électeur va refaire le même procédé pour le second type de vote. Et c'est au bout de cela que le président lui demande de tremper son doigt dans l'encre indélébile avant d'émarger. Et c'est terminé pour lui.

Dérogations aux handicapées et aux personnes âgées

Pour les handicapés, c'est prévu par la loi. Par exemple, quelqu'un, sur fauteuil roulant, accède difficilement à son bureau de vote, on lui permet d'aller voter dans le bureau le plus accessible au niveau du centre de vote.

Et souvent quand ils viennent, on leur permet de venir directement voter au lieu de suivre la queue. Cette faveur est aussi accordée aux personnes âgées.

Deux votes

Pour ces Législatives, l'électeur peut choisir de ne voter que pour la départementale ou la nationale. Maintenant, il peut voter une fois et oublier de voter la seconde, mais dès l'instant qu'il du bureau de vote, il ne peut plus, il ne peut plus voter.

Mais s'il est toujours dans le bureau, il peut demander à faire le deuxième vote.

Il y a des gens qui font la confusion, il y en a même qui jettent l'enveloppe dans la poubelle, mais avec la vigilance du président, on peut leur demander de l'amener.

Cas de force majeure ?

Nous sommes en période d'hivernage, mais normalement les bureaux de vote, c'est dans les écoles ou en tout cas dans des bâtiments, ce qui fait que pendant l'hivernage, on n'a pas encore ce genre de problème.

Prorogation du scrutin

En principe la clôture est prévue à 18h 00 au cas où il n'y ait plus d'électeurs devant le bureau de vote. Mais tant qu'il y a des électeurs sur la queue, des arrêtés sont déjà préparés par le Préfet ou le Sous-préfet pour que le président puisse proroger le vote. Car, la loi a dit que le vote, c'est par exemple le dimanche 31 juillet, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir voter jusqu'à minuit.

Mais quand on proroge, le président remplit l'arrêt, appose sa signature et l'affiche devant le bureau pour le notifier aux électeurs.

Dépouillement

A la clôture, le président va dans la cour du lieu de vote pour désigner au hasard deux scrutateurs parmi les électeurs. Ces derniers vont les aider pour le dépouillement. C'est eux, généralement, qui sont chargés de faire sortir les bulletins dans les enveloppes, de lire à haute voix et de transmettre le bulletin au président. Et le décompte est fait simultanément et à la fin on affiche les résultats devant le bureau ".

(envoyé spécial)