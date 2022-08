Afrique: Mai-Ndombe - Au moins 12 morts dans un double accident de circulation au village Limete

Deux gros véhicules à destination de Kinshasa qui se sont renversés dans la nuit de mardi à mercredi 3 août 2022 au village Limete dans le territoire de Kwamouth, province de Maï-Ndombe. Le bilan provisoire de ce double accident de circulation fait état de douze morts et plusieurs disparus. L'information est livrée par le rapporteur de l'assemblée provinciale du Maï-Ndombe, David Bisaka, qui appelle le gouvernement congolais à construire cette route en terre sur son tronçon compris entre Mongata et la ville de Bandundu au Kwilu passant par le territoire de Kwamouth.

Dans la nuit de mardi à ce mercredi, ces deux gros véhicules ont fini leurs courses dans des trous sur la Route nationale (RN) 17 au niveau du village Limete, situé non loin de Kwamouth à plus de 20 kilomètres de la frontière entre la province du Mai-Ndombe et la ville de Kinshasa. Ces deux camions, à destination de Kinshasa, transportaient plusieurs passagers dont le nombre reste à préciser. L'un partait du village Mbomo et l'autre, de Salongo.

Selon le rapporteur de l'assemblée provinciale du Mai-Ndombe, le bilan provisoire de ces deux accidents fait état d'un mort pour le premier véhicule et onze pour le second, dont six enfants.

Il signale la disparition de plusieurs autres passagers. La même source indique que des manœuvres sont en cours pour relever les véhicules afin de retrouver les disparus.

David Bisaka attribue ces accidents à l'état de dégradation très avancé de cette route :

" La cause de cet accident, c'est l'état de la route. L'état de la route nationale numéro 17 est déplorable. Il y a trop de trous là-bas. Les chauffeurs manquent même où placer les pneus. C'est dans ces trous-là que le chauffeur a perdu le contrôle et le véhicule s'est renversé. "

Selon lui, la construction de la RN17 par le gouvernement congolais soulagera tant soi peu la population du territoire de Kwamouth.