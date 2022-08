Maroc: Une journée d'étude pour la mise en place d'un programme de travail sur les modalités de fonctionnement et pour l'opérationnalisation des résolutions du XIème Congrès

Bureau politique de l'USFP

Le Bureau politique de l'USFP a tenu récemment une réunion en vue de débattre de questions politiques et d'ordre organisationnel.

Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a loué, en premier lieu les résultats enregistrés par le parti lors des élections partielles qui ont eu lieu à Al Hoceima, ayant traduit les efforts déployés par les militantes et militants ittihadis, devant servir d'exemple afin d'améliorer l'action partisane et l'exploiter positivement lors des prochaines étapes électorales, de même que pour ce qui est des plaidoiries juridiques en matière de recours électoral.

Cette réunion a été l'occasion pour Driss Lachguar d'annoncer le projet de la tenue d'une journée d'étude du Bureau politique pour mettre en place un programme de travail sur les modalités de son fonctionnement, ainsi que sur l'examen du mode de l'opérationnalisation de davantage de résolutions du 11ème Congrès du parti.

Les rapports du groupe de travail économique devront contribuer à actualiser et améliorer la vision du parti concernant les volets social et

économique

Des membres du Bureau politique ont présenté les conclusions des groupes de travail chargés de la communication et des médias, des affaires économiques ; de même qu'ils ont évoqué les derniers développements des prochaines étapes organisationnelles se rapportant notamment à la Chabiba ittihadia et l'Organisation socialiste des femmes. L'action entreprise de l'OSFI constitue un pari considérable sur les droits humains des femmes et le développement du système juridique de manière à être en concordance avec l'esprit de la Constitution et à répondre aux engagement internationaux du Maroc.

Par ailleurs, les présidents des Groupes socialistes au Parlement, Ahmed Chahid et Youssef Aidi, ont fait part des données relatives aux activités des deux Groupes, et ce pour ce qui est des travaux des commissions, des séances plénières, des rencontres et des coordinations en matière de législation, de plaidoirie et de diplomatie parallèle.

A noter que le groupe de travail économique issu du Bureau politique a tenu, le même jour, sa première réunion sous la présidence du Premier secrétaire. L'objectif de la mise en place de ce nouveau cadre organisationnel du parti est de s'enquérir de ce qui se passe dans les domaines économique et social aux niveaux des législations, des décisions, du mouvement sociétal, des projets et autres, ce qui influe positivement et négativement sur les questions de développement, d'économie, de justice sociale, spatiale et fiscale.

Les rapports du groupe de travail économique devront contribuer à actualiser et à améliorer la vision du parti des volets social et économique, du fait qu'ils sont un prélude pour assimiler et édifier des positions sur la plateforme de la vision stratégique du parti quant à la situation économique nationale et ce qui se rapporte à l'équité sociale.

Pour ce faire, le groupe de travail économique sera à la disposition du Bureau politique pour présenter, chaque fois qu'il est nécessaire, des études autour de ces deux visions. Aussi, œuvrera-t-il, d'une part, à accompagner les élus du parti, surtout les membres des Groupes socialistes à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers, dans tout ce qui se rapporte aux questions économiques et sociales. D'autre part, il veillera sur l'encadrement des programmes de formation dans les champs précités au profit des autres organes du parti, comme les Secrétariats régionaux, l'OSFI et la Jeunesse ittihadie.