Afrique Centrale: Coopération - La CEEAC et l'Unicef élaborent leur plan de travail 2022-2023

Les experts de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et ceux du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du Fonds des Nations unies pour l'enfance(Unicef) sont en conclave depuis le 2 août à Libreville (Gabon).

Au menu des échanges, l'élaboration d'un tableau de bord comprenant les données sur les enfants par pays ainsi qu'une analyse pour l'ensemble de la sous-région de la CEEAC, sur l'éducation et l'enregistrement des naissances.

Au cours des rencontres qui s'étaleront sur quatre jours, les experts plancheront sur plusieurs sujets : la finalisation du contenu du tableau de bord pour les indicateurs des secteurs de l'éducation et de l'enregistrement des naissances avec les données existantes, y compris les analyses basées sur l'équité ; le développement des visualisations par pays et pour toute la région, notamment les infographies, les cartes et bien d'autres ; la validation dudit tableau de bord par la CEEAC et l'installation d'une version " belta " du tableau de bord dans la plateforme de la CEEAC.

L'objectif poursuivi par les deux institutions est d'avoir un tableau de bord finalisé et prêt à fonctionner, avant le sommet sur l'éducation (Transforming education summit) prévu en septembre prochain et le sommet de l'Union africaine sur l'enregistrement des enfants en octobre.

Selon toute vraisemblance, l'acquisition d'un tel outil propulserait la CEEAC au premier rang et ferait d'elle la première Communauté économique régionale à posséder un outil dédié et qui pourrait être utilisé pour guider et influencer les discussions politiques.