Afrique de l'Est: Le gouvernement salue le rapport de l'ONU sur le soutien du Rwanda au M23

Le gouvernement congolais a salué, jeudi 4 aout, le rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Dans un communiqué dont une copie est parvenue ce vendredi à Radio Okapi, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, citant ce rapport, a affirmé que l'armée rwandaise a fourni des munitions et tenues au M23.

" Parmi les preuves rassemblées figurent des photos de soldats rwandais dans un camp du M23, des images filmées par des drones montrant des colonnes de centaines de soldats marchant en territoire congolais, et des photos et vidéos montrant des combattants du M23 munis d'uniformes et d'équipements de l'armée rwandaise ", a-t-il indiqué, rappelant le même document.

Patrick Muyaya a également noté que ce rapport, soumis au Conseil de sécurité, parait quelques jours après celui de Human Rigths Watch (HRW) qui confirmait aussi l'incursion du Rwanda et sa complicité avec M23.

Pour le ministre congolais, face à ces multiples preuves, le Rwanda ne peut plus démentir les accusations et doit reconnaitre sa culpabilité et sa complicité dans l'instabilité en RDC.

" Nous appelons le Conseil de sécurité à condamner cette énième agression meurtrière et à en tirer toutes les conséquences afin d'obtenir le retrait définitif du M23 de toutes les localités occupées et de soutenir le processus judiciaire devant aboutir à la condamnation des coupables et à la réparation en faveur des familles des victimes ", a ajouté Patrick Muyaya.

Il a par ailleurs exprimé la volonté du chef de l'Etat et du gouvernement congolais de poursuivre le processus de stabilisation et pacification de l'Est du pays.

Défaite en 2013, la rébellion du M23 a repris les armes en novembre dernier pour demander l'application d'un accord signé avec Kinshasa.

Depuis fin mars dernier, la fréquence et l'intensité des combats avaient augmenté drastiquement et le M23 s'était emparé de plusieurs villages du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Le rapport du groupe d'experts de l'ONU transmis au conseil de securité, selon l'AFP, indique l'armée rwandaise a "lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des Forces armées congolaises" depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022.