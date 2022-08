Afrique: Le Ministre des AE reçoit l'Ambassadeur du Tchad et lui transmet la protestation du Soudan

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, a reçu dans son bureau Samedi matin l'Ambassadeur de la République du Tchad au Soudan et lui a transmis la protestation et la condamnation du Soudan concernant l'incident qui s'est produit le 3 Août dans l'État de l'Ouest Darfour, lorsque des Tchadiens armés et indisciplinés ont entré dans le territoire Soudanais, ont tué et blessé un certain nombre de citoyens Soudanais et ont volé des centaines de chameaux et retourner au Tchad.

Pour sa part, l'Ambassadeur Tchadien a assuré la fermeté des relations fraternelles entre son pays et le Soudan, et a souligné que le Tchad ne ménagera aucun effort pour maintenir et renforcer davantage ces relations pour l'intérêt de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans les deux pays, notant que N'Djamena ne permettra pas l'apparition de quoi que ce soit qui puisse perturber ses relations avec le Soudan.