Soudan: Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères arrive au Qatar

Doha — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadig, est arrivé aujourd'hui à Doha pour une visite dans l'État du Qatar.

Le Ministre a déclaré à la SUNA que cette visite vient en réponse à une invitation officielle adressée par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères Qatari, Sheikh Mohamed bin Abdul Rahman Al Thani, pour assister à la signature de l'accord de paix entre les parties Tchadiennes après de longues et laborieuses négociations menées par le Gouvernement Qatari entre le Gouvernement au Tchad et l'opposition.

Il a ajouté que cet accord est important pour le Soudan compte tenu du voisinage géographique et du chevauchement tribal et des répercussions de ce qui se passe dans chaque pays sur l'autre pays, et donc la présence du Soudan à la cérémonie de signature de l'accord, à laquelle assisteront le Président Tchadien et son Ministre des affaires étrangères et un certain nombre de représentants de pays intéressés par les Affaires Tchadiennes, reflète l'importance de la paix au Tchad sur la sécurité et la stabilité au Soudan.

(SUNA) a appris que le ministre rencontrera le Ministre Qatari des Affaires Etrangères en marge de la signature.