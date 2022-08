Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Célébration des 62 ans de la Côte d'Ivoire

Voici comment la fête se prépare dans la capitale politique

La Côte d'Ivoire va fêter ses 62 ans d'indépendance dans la ville natale du père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, du 6 au 7 août 2022. Pour accueillir ses invités, Yamoussoukro fait sa toilette, notamment par la réhabilitation de ses rues, le curage des caniveaux dans tous les quartiers, le ravalement des façades des structures publiques, privées et même des habitations. Les restauratrices se frottent déjà les mains. Les réceptifs hôteliers affichent déjà complet.

C'est la place mythique " Jean-Paul II ", située au quartier Assabou, qui va abriter les festivités officielles de la Fête nationale le 7 août prochain. Hier, à notre passage, des équipes techniques s'étaient déployées pour débuter la mise en place des chapiteaux et autres tribunes devant accueillir les invités de marque ainsi que le grand public. Depuis une semaine, le district autonome, la mairie et les autorités en charge de la salubrité mutualisent leurs efforts pour redonner fière allure à cette place. Des équipes techniques de la Compagnie ivoirienne d'électricité sont sur pied depuis plusieurs jours.

Leur mission, mettre tous les lampadaires en marche tout le long du boulevard qui va abriter la cérémonie, mais également ceux situés dans toute la ville. Les espaces publics en face de la grande mosquée, l'hôtel Président, aux 220 Logements et les bordures des lacs sont en train d'être nettoyés. Dioulabougou, quartier populaire qui abrite les édifices dont la Basilique Notre Dame de la Paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, n'est pas en reste. Toutes ses grandes voies non bitumées sont en train d'être reprofilées et débarrassées de leurs baraques et autres constructions anarchiques.

Le préfet appelle au civisme

Brou Kouamé, préfet de Yamoussoukro, chapote l'organisation de cette Fête nationale au niveau locale. Pour lui, aucun désordre ne saurait être toléré. Il multiplie, à cet effet, des rencontres avec les autorités coutumières, les responsables des différentes communautés, les chefs de service, les jeunes et les femmes. Il associe également toutes les organisations et associations, les guides religieux et spirituels, les commerçants et les opérateurs économiques de tous les secteurs. " Yamoussoukro va accueillir le 62ème anniversaire de l'indépendance de notre pays.

La population dans son ensemble s'est réjouie de cette bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que la fête de l'indépendance ne s'est pas déroulée à Yamoussoukro " s'est réjoui Brou Kouamé. Depuis, il a pris son bâton de pèlerin pour impliquer toutes les forces vives de la capitale politique de la Côte d'Ivoire afin de donner un cachet spécial à cette célébration. " Pour ce qui concerne la mobilisation, nous avons tenu des réunions avec les différentes couches de populations. Le message fort, c'était que la population se mobilise, qu'elle sorte massivement pour participer à toutes les étapes de cette cérémonie ", a-t-il fait savoir. Tout en invitant les commerçants à libérer les trottoirs.

Plus de places dans les hôtels

Comme il fallait s'y attendre, à une semaine de l'évènement, les hôtels affichent complet. Nos tentatives de réserver une chambre pour des amis ont été vaines. " J'ai fait le tour de plusieurs hôtels depuis le vendredi dernier. Partout où je suis passé, on me dit qu'il n'y pas de chambre disponible ", nous a confié un vieil ami habitant de Yamoussoukro. Selon lui, ses interlocuteurs lui aurait suggéré de voir du côté de Toumodi, de Tiébissou, de Djékanou, de Didiévi et même dans les villages de la commune et même à Kononfla, dans le département de Sinfra. Les restaurateurs se frottent déjà les mains. " Depuis quelques jours, j'ai fait mes achats pour pouvoir satisfaire les clients qui seront nombreux ", a confié une tenancière de maquis sis au quartier 220 Logements.