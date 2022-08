Afrique de l'Est: Conflit RDC-Rwanda - Les Etats-Unis appuient les efforts de médiation en cours dans la région

"Nous respectons la souveraineté de la République démocratique du Congo ainsi que son intégrité territoriale. Les Etats-Unis apprécient les efforts de négociation menées par le Kenya et par l'Angola ". Ces mots du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken prononcés ce le 9 août 2022 au cours de la conférence de presse co-animé avec le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, révèlent la perception américaine de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC.

Dans sa communication en anglais en liminaire, Antony Blinken a mis une emphase particulière sur la biodiversité et l'écosystème congolais pour lesquels les Etats-Unis s'engagent à en assurer le développement en synergie avec la République démocratique du Congo (RDC). De la même manière, a-t-il indiqué, les Etats-Unis œuvreront dans le sens de protéger l'environnement en s'assurant que les investissements miniers en RDC " s'appuient sur des bonnes pratiques ". Il a également fait part de la volonté de son pays d'investir de manière substantielle dans la sécurité alimentaire, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique, la malnutrition et la pauvreté, sans oublier dans le progrès de la démocratie.

Introduisant le secrétaire d'Etat américain, le vice-Premier ministre chargé de la Diplomatie, Christophe Lutundula a, pour sa part, martelé sur le partenariat stratégique qui lie désormais la RDC aux Etats-Unis avec, en toile de fond, une volonté commune de requinquer une vieille amitié ayant résisté aux péripéties de l'histoire. Des discussions bilatérales entre les deux délégations respectives, il en découle une compréhension commune des enjeux et une définition de nouvelles perspectives assorties d'engagements réciproques, a-t-il précisé. Et d'ajouter que la RDC déploiera, pour sa part, des efforts pour honorer les engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de ce partenariat stratégique.

Au cours de la deuxième partie de la conférence consacrée au jeu des questions-réponses, Antony Blinken s'est voulu plutôt rassurant. Les Etats-Unis, a-t-il dit, voudraient s'assurer qu'ils peuvent appuyer la médiation internationale pour ramener la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Tout en incriminant l'appui à tout groupe armé non étatique, il a invité les forces négatives qui empestent la région à cesser leurs activités, à se démilitariser et à participer aux efforts de négociations en cours.

Evoquant la controverse suscitée par l'appel d'offres de vingt-sept blocs pétroliers et trois blocs gaziers, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a précisé que la RDC reste ferme dans son engagement à protéger la biodiversité. Par conséquent, elle ne vend pas son patrimoine naturel. L'enjeu, a-t-il indiqué, " c'est de trouver l'équilibre entre le bien-être de l'homme congolais et la nécessité de garantir à l'humanité un cadre écologique sain ". D'où l'appel à tous ceux qui possèdent une technologie de pointe, ou qui détiennent une certaine expertise à l'instar des Etats-Unis, de répondre à ce besoin de protection de la nature sans " tuer " l'homme congolais. Aussi cette exigence sera-t-elle prise en compte dans la conditionnalité des concessions.

Concernant le fameux rapport des experts de l'ONU confirmant l'appui du Rwanda au M23 et la présence de ses troupes en RDC, le ministre Christophe Lutundula a exigé, au nom du gouvernement, qu'il soit publié dans son intégralité - y compris les pièces à conviction - et qu'on en tire les conséquences de sorte à balayer toutes les zones d'ombre. Au sujet de l'embargo sur les armes qui pèse sur la RDC, Christophe Lutundula a indiqué tout est en train d'être fait pour lever l'hypothèque qui plane encore sur le pays depuis la résolution onusienne le sanctionnant. Notons que cette conférence de presse faisait suite au tête-à-tête que l'officiel américain avait eu en fin de journée avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais présidentiel ainsi qu'à la rencontre bilatérale ayant mis aux prises les officiels congolais et américains.