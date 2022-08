Congo-Kinshasa: Paix et sécurité à l'Est du pays - Antony Blinken dit soutenir le processus de Nairobi

A Kinshasa, le Secrétaire d'Etat américain dit soutenir le processus de Nairobi sur la problématique de la paix et sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il l'a fait savoir lors du point de presse qui a connu la participation du VPM, Ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. En effet, bien avant cet échange avec les médias, aussitôt descendu de l'Avion, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a été reçu en tête-à-tête par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre s'est déroulée dans ses bureaux du Palais présidentiel.

A l'issue de cette entrevue d'une demi-heure, le Chef de l'Etat et son Hôte ont poursuivi les échanges en une réunion bilatérale élargie dans la pagode présidentielle. Du côté congolais, le président de la République Félix Tshisekedi a été entouré du VPM des affaires étrangères Christophe Lutundula, du VPM à l'environnement Ève Bazaiba, du ministre des finances Nicolas Kazadi, du ministre de la défense Gilbert Kabanda, du ministre de communication et médias Patrick Muyaya, du Mandataire Spécial du Chef de l'Etat Serge Tshibangu, du conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de sécurité Jean- Claude Bukasa et des Conseillers Spéciaux Jean- Claude Kabongo et Fortunat Bisielele.

Quant à la partie américaine, elle était composée, entre autres, du sous-secrétaire d'Etat chargé de croissance économique, énergie et environnement José Fernandez, du Secrétaire d'Etat adjointe chargée des affaires africaines Molly Phee et du Directeur principal du Conseil National de Sécurité pour l'Afrique Judd Devermond.

Lors du point de presse avec le VPM Ministre des affaires étrangères, le Secrétaire d'Etat américain, a signifié qu'ils sont préoccupés par le rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a su appuyer le M23. " Nous voulons que cette violence dans l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC", renchérit-il, et ce, avant de confirmer leur soutien au processus de Nairobi.

A Kinshasa, des ONGs ou Mouvements citoyens attendaient beaucoup des USA dans le conflit à l'Est de la RDC, sans oublier l'apport des multinationales au Rwanda. "Outre la préoccupation prioritaire condamnant l'appui substantiel du Rwanda aux attaques terroristes du M23, la rencontre entre le Président Tshisekedi et le Secrétaire d'Etat américain devrait servir à rappeler que des multinationales américaines basées à Kigali ne participent, d'une façon ni d'une autre, aux transactions des minerais obtenus illégalement en RDC.

Plus important, la rencontre devrait raviver le traité bilatéral d'investissement américain en RDC, renforcer des liens économiques entre les deux pays et faciliter l'exploitation des 80 millions d'hectares arables et les 1.100 types de minerais que regorge le pays. Les 2.345.000 Kilomètres carrés offrent d'exceptionnelles opportunités économiques", notait l'IRDH à la veille de l'arrivée de l'américain.