Sénégal: Majorité à l'assemblée nationale - Pape Diop et la coalition Bokk Gis Gis Liggeey rejoignent le pouvoir

Pape Diop rejoint enfin la coalition présidentielle. Le leader de la coalition Bokk Gis Gis qui était en conférence de presse ce jeudi 11 août 2022, au niveau de son siège sur la VDN, a motivé sa décision du fait de la nature présidentielle de notre système politique. Selon le président de la coalition Bokk Gis Gis Liggey une assemblée nationale placée sous le contrôle de l'opposition débouchera forcément sur une crise institutionnelle grosse de tous les dangers.

Sa décision a été attendue ! La coalition Bokk Gis Gis Liggey, qui a obtenu un siège à l'Assemblée nationale, vient d'annoncer son ralliement à la majorité parlementaire qui sera mise en place par la BBY. Pape Diop et ses camarades ont fait face à la presse ce jeudi 11 août 2022, pour donner leur position. " J'ai pris après mûres réflexions, la décision de rejoindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle BBY. Cette décision que j'ai prise sans discussion aucune avec la coalition au pouvoir, avec la situation que je viens de décrire, je pense qu'il était donc de mon devoir en tant qu'acteur politique attaché à la bonne marche de notre Etat ainsi qu'au fonctionnement correcte de nos institutions de prendre une telle décision après avoir discuté avec mon parti et toutes les composantes de la coalition Bokk Gis Gis Ligguey qui l'ont approuvée ", a déclaré face à la presse le président Pape Diop de la coalition Bokk Gis Gis.

Pour motiver sa décision, Pape Diop et la coalition Bokk Gis Gis Liggey estiment que dans le cadre de la nature présidentielle de notre système politique, une assemblée nationale placée sous le contrôle de l'opposition débouchera forcement sur une crise institutionnelle grosse de tous les dangers.

Ainsi, " Faute de pouvoir s'appuyer sur une assemblée dont la configuration n'entravera en rien son action, le président de la République serait amené à gouverner par ordonnance. Qu'on le veuille ou non, l'assemblée nationale se transformera non pas comme un contre pouvoir mais plutôt en un goulot d'étranglement à l'action du président de la République et pourrait donner à une crise institutionnelle sans précédent, à toute sorte de blocage et peut- être même à des tentatives de prise de pouvoir par des canaux non démocratiques dans un contexte où notre pays fait l'objet de toute les convoitises avec les découvertes de ressources pétrolières et gazières sur notre sol ", a expliqué le leader de Bokk Gis Gis.