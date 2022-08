Cote d'Ivoire: Amélioration de l'environnement et la gestion des risques professionnels dans l'administration publique - Les responsables des ressources humaines mènent la réflexion à yamoussoukro

Les responsables des ressources humaines mènent la réflexion en vue d'améliorer l'environnement et le processus de gestion des risques professionnels dans l'administration publique.

Destiné à une centaine d'agents du ministère de la Fonction publique, du Budget et du Portefeuille de l'Etat, des directeurs et responsables des ressources humaines des institutions de l'Etat et ministères, des partenaires sociaux et de représentants des faîtières syndicales, cet atelier ouvert le mercredi 10 août 2022 , dans un hôtel de la capitale politique porte sur le thème : " Améliorer l'environnement et le processus de gestion des risques professionnels dans l'administration publique ".

Il vise à améliorer le cadre réglementaire de la prévention et de la gestion des risques professionnels. Le ministère de la Fonction publique, conformément à la politique de l'Etat en matière de ressources, s'est engagé dans des réformes destinées entre autres à améliorer la qualité de vie au travail des fonctionnaires et agents de l'Etat. Cependant, l'atteinte de ces objectifs escomptés, exige une amélioration des capacités institutionnelles et une mise en œuvre de politique de démarche qualité afin d'améliorer la santé et la sécurité au travail des fonctionnaires et agents de l'Etat.

257 cas d'accidents de travail élevés

En Côte d'Ivoire, les accidents de travail et maladies professionnelles continuent de faire des ravages, aussi bien dans le secteur public que privé. Dans l'administration publique, selon les données dudit ministère, 615 cas de maladies professionnelles ont été, dans ce cadre, enregistrés entre 2017 et 2021. Sur la même période, ce sont 257 cas d'accidents de travail qui ont été relevés. Malgré les efforts consentis pour la gestion de ces risques professionnels, dans l'administration publique, quelques insuffisances demeurent encore au niveau des textes réglementaires. Notamment l'absence d'arrêté interministériel déterminant la liste des maladies professionnelles ; l'absence de décret clarifiant les modalités de remboursement des honoraires et frais médicaux et le coût élevé de l'expertise médicale.

Il s'agira donc pour les participants de faire des propositions de revalorisation des indemnités allouées aux victimes des risques professionnels et la prévention des risques ; redéfinir le rôle des acteurs externes dans la chaîne de gestion des risques professionnels à l'effet de réduire les arrêts de solde des fonctionnaires malades ; proposer la liste nominative des dites professionnelles .

Les attentes du ministère de la fonction publique

Nasséré Kaba, représentant la ministre Anne Désirée Ouloto, a indiqué les attentes de la tutelle. " les conditions de travail pas toujours au diapason des exigences de résultats, de même que l'environnement difficile de travail, impactent forcément l'agent public tant dans l'exercice de ses charges qu'en dehors du service ", a-t-elle signifié. Elle a indiqué que ce nouveau défi de réforme du cadre général de la gestion des risques devrait être relevé. " Je ne doute pas de votre engagement et je reste totalement confiante en vos compétences et en votre volonté de contribuer avec efficacité et succès à la transformation qualitative historique de l'administration publique ivoirienne ", dira-t-elle en substance.