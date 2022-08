Cote d'Ivoire: Joël Daniel Loua Monty Diomande (Cadre de Biankouma) - "La politique politicienne a tué le développement dans le Tonkpi"

interview

Natif de Gouessesso, Joël Daniel Loua Monty Diomandé, cadre supérieur de banque et opérateur économique, a décidé de créer l'organisation des jeunes cadres de Biankouma. Dans cet entretien, ce rotaryen et vice-président de la Fema-Dan (fédération des mutuelles et associations Dan) explique les motivations de cette structure.

Le Patriote : Qu'est-ce qui a motivé la création de cette organisation ?

Joël Daniel Loua Monty Diomandé : Notre objectif, c'est de fédérer les énergies créatrices des jeunes cadres au-delà de l'appartenance politique. Nous le voulons, car la politique politicienne a tué le développement dans le Tonkpi et précisément à Biankouma. Il faut donc que les jeunes cadres se mettent ensemble pour développer notre région.

LP : Justement que comptez-vous apporter de plus que les nombreuses mutuelles qui existent déjà ?

JDLMD : Notre plus, c'est l'unité dans l'action des jeunes cadres. Les mutuelles de développement du Tonkpi ont le défaut d'être trop proches des politiques. Nous, nous sommes proches des opérateurs économiques. C'est cela notre différence. Et notre plateforme d'actions appelle les uns et les autres à nous épargner de leurs opinions politiques. Nous serons véritablement au service des populations de la plus impartiale des façons.

LP : Qui peut y adhérer ?

JDLMD : Tout jeune travailleur capable d'œuvrer pour le développement. Si tu es jeune travailleur de Biankouma et que tu es capable de mettre la main à la poche pour investir économiquement à Biankouma, tu es le bienvenu. Donc parmi nous, on a des planteurs, des fonctionnaires, des travailleurs indépendants, etc. Nous avons fixé la tranche d'âge d'adhésion qui part de 18 à 45 ans. Car, c'est le minimum et le maximum pour entrer à la Fonction publique. Nous avons déjà de nombreux soutiens des jeunes cadres. Ils seront au lancement de la structure. L'engouement autour de cette initiative est réel à tous les niveaux.

LP : Pour finir, avez-vous un message particulier pour les jeunes cadres de Biankouma ?

JDLMD : Je les invite à nous rejoindre. Qu'ils s'approprient cette organisation qui ne poursuit qu'un seul objectif : développer notre localité voire notre région et améliorer les conditions de vie de nos parents. Le changement de mentalité que nous appelons tous, nous pensons que c'est maintenant et personne ne le fera à notre place. Aux aînés opérateurs économiques de Biankouma ou du Tonkpi, nous demandons leurs conseils. Nous avons besoin de leur soutien. Qu'ils nous épaulent dans ce projet noble. Réalisée par EK