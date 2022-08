Cote d'Ivoire: GUIGLO - Tio Louis Serge annonce la mise en place d'un fonds de solidarité

Élu secrétaire départemental RHDP de Guiglo sous-préfecture le 23 juillet 2022, Tio Louis Serges, directeur de cabinet politique de la ministre Anne Désirée Ouloto, a effectué du 6 au 8 août, une tournée de remerciement et de remobilisation des militants de sa circonscription politique. Il s'est rendu respectivement dans le Nizahon et dans les cantons, Flèo, Doo, Guissegueyo, Zanhoun et Goum-Blao.

C'est le village de Behablo dans la sous-préfecture de Nizahon qui a abrité la première étape de cette tournée qui, à terme, va sillonner l'ensemble des hameaux et villages où vivent les militants RHDP.

À Behablo, le tout nouveau secrétaire départemental du RHDP de Guiglo sous-préfecture est allé faire ses civilités à la chefferie traditionnelle. Après quoi, il a rencontré les militants pour leur dire sa gratitude ainsi que sa reconnaissance pour la mobilisation dont ils ont fait preuve à l'élection des secrétaires départementaux. Profitant de cette occasion, il a dit le bien-fondé de la restructuration du parti tout en annonçant de vastes chantiers en vue de relever tous les défis liés à la bonne marche du RHDP.

Les femmes de Behablo ont été également célébrées. A cette occasion, elles ont fait plusieurs doléances allant dans le sens de leur autonomisation. Tio Louis Serge a dit transmettre les différentes préoccupations posées à la ministre Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally et première responsable du parti dans la région. À V16, toujours dans le Nizahon, le secrétaire départemental du RHDP a, au nom de la ministre Anne Désirée Ouloto, offert 2 tonnes de ciment, pour la construction de la plus grande mosquée de Nizahon.

Le samedi 7 août 2022, le secrétaire départemental du RHDP a rencontré les responsables politiques RHDP des cantons Flèo et Doo. Tout en les remerciant pour leur participation active dans le bon déroulement des élections du 23 juillet 2022, il leur a demandé de se mettre en ordre de bataille et surtout d'influencer positivement les populations de sorte à enrôler de nouveaux militants. En marge de cette tournée, il a apporté un appui matériel et financier au centre de santé de Ditroudra Beoue dans le Doo.

À la suite du Flèo et du Doo, le soldat du RHDP s'est aussitôt rendu dans le village Béoua dans le canton Guissegueyo pour animer un dîner débat sur la question du développement local. Cette activité a enregistré une forte présence des présidents des jeunes et de plusieurs jeunes venus des cantons voisins. À cette occasion, il a instruit les participants sur les notions de développement durable et de civisme. À l'endroit des jeunes, Tio Louis Serge a prodigué de sages conseils allant dans le sens de leur insertion sociale.

Le secrétaire départemental RHDP de Guiglo sous-préfecture a terminé sa tournée de remerciement et de remobilisation par le village de Guezon le lundi 8 août 2022.

Là-bas, il a échangé avec les militants et les populations des cantons Zanhoun et Guissegueyo.

Comme à Behablo, Ditroudra Beoué et à Béoua, le rendez-vous de Guezon a permis à M. Tio Louis Serge d'annoncer aux militants que, la restructuration initiée par les instances du RHDP vise à relever les défis actuels et futurs.