Cote d'Ivoire: TAI - La 1ère édition de la Coupe Robinson Tiédé lancée

Le tournoi de la fraternité et de la cohésion doté de la Coupe Robinson Tiédé est officiellement lancé. Depuis, le mercredi 27 juillet 2022 à Keibly, dans le département de Taï, région du Cavally, plusieurs couches socio-professionnelles du département de Taï ont massivement fait le déplacement pour montrer leur grand intérêt pour ce tournoi.

A cette occasion, Diomandé Moussa, opérateur économique, par ailleurs représentant le parrain de cette première édition, a prodigué de sages conseils au comité d'organisation et aux équipes en liste.

"Je demande à tous ceux qui sont présents ici de prendre le football comme un instrument de paix et de cohésion sociale. Dans cette compétition, nous ne voulons pas enregistrer de blessés, ni de bagarre. Nous ne voulons plus de querelles entre les filles et fils de la région du Cavally", a-t-il insisté.

En prélude de cette activité sportive, la Team Robinson Tiédé de Taï s'est rendue au dispensaire de Kéibly pour offrir des produits de nettoyage et de salubrité au personnel de la maternité. Et ce, en présence du chef du village, du président du comité de gestion du dispensaire et du responsable du dispensaire. Le tournoi enregistre la participation de 24 équipes.