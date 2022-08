Cote d'Ivoire: Vice-Présience - Ahoutou Koffi et ses parents reconnaissants à Tiémoko Meyliet Koné

Les populations de Sakassou sont reconnaissantes au Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. En effet, une délégation d'élus, cadres, religieux et chefs traditionnels de cette localité était, récemment, à son domicile pour lui traduire sa reconnaissance suite à la nomination de l'un des leurs à ses " côtés " en qualité de directeur de cabinet, en la personne de Ahoutou Koffi Emmanuel.

Venus nombreux, ces cadres conduits par le Ministre-Gouverneur du District de la Vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, ont traduit au Vice-Président leur satisfaction. Au nom de la délégation, Jean-Claude Kouassi a indiqué que les élus, cadres et populations du district autonome de la Vallée du Bandama sont touchés du " grand honneur " qui leur a été fait par le Vice-président de la République en " acceptant " à ses côtés un des leurs. " La région de Gbêkê est profondément reconnaissante pour le choix porté sur notre frère Koffi Ahoutou Emmanuel ", a-t-il appuyé. A l'entendre, il s'agit là, de la plus haute promotion qu'ait connue le district.

Il en a profité pour traduire, à travers cette promotion, la reconnaissance des populations au chef de l'Etat pour la promotion des nombreux cadres de la région. Notamment Koffi N'Guessan, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation.

" Je vous prie également de bien vouloir traduire au chef de l'Etat toute notre gratitude pour les grands chantiers de développement en cours de réalisation dans notre district ", a-t-il ajouté.

Enfin, il a exprimé " l'engagement sans faille " des populations aux côtés du chef de l'Etat pour la mise en œuvre de son programme de développement pour une Côte d'Ivoire Solidaire.

Accompagné de son épouse, de ses enfants, des amis et collaborateurs, Koffi Ahoutou Emmanuel a dit vouloir traduire à travers cette démarche une expression " collective " de reconnaissance en présence de ceux qui lui sont les plus " chers ". Il a tenu à dire au Président de la République, Alassane Ouattara et au Vice-président, toute sa reconnaissance et sa gratitude . " Je voudrais exprimer à vous, Monsieur le Vice-Président de la République, avec honneur, dignité, responsabilité et conviction, mon engagement déterminé à être au service de l'Etat de Côte d'Ivoire, en étant un acteur de l'exécution au quotidien de la haute mission que Monsieur le Président de la République, SEM Alassane a bien voulu vous confier ".

Le Vice-Président de la République, qui avait à ses côté son épouse et quelques collaborateurs, s'est dit satisfait de cette visite familiale. Il n'a pas manqué de saluer l'acte posé par ses hôtes. Surtout il a tenu à souligner l'excellence des relations qui le lient à son directeur de cabinet " un cadre compétent et travailleur ". Pour finir, Tiémoko Meyliet Koné a demandé aux chefs traductionnels et religieux, cadres et élus présents de s'engager aux côtés du chef de l'Etat pour la réalisation de son programme de gouvernement. " C'est dans l'union et la solidarité que nous arriverons à bâtir la Côte d'Ivoire solidaire ", a-t-il déclaré.