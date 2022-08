Cote d'Ivoire: Le RHDP invite ses militantes à soutenir sans réserve toutes les initiatives de paix

communiqué de presse

A l'instar de l'ensemble des Ivoiriens et de tous les amis de la Côte d'Ivoire, le RHDP a suivi avec un grand intérêt, le traditionnel message à la Nation délivré par le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, le 6 août 2022, à la veille de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance de notre pays.

Le RHDP a noté à travers cette adresse solennelle, la volonté inébranlable du premier magistrat ivoirien d'aller encore plus loin dans le renforcement des fondations de la paix et de la cohésion nationale et la préservation du pouvoir d'achat des populations ivoiriennes durement éprouvées par l'inflation et le contexte économique mondial.

Les décisions annoncées par le Chef de l'Etat sont historiques, courageuses et concrètes. Elles démontrent l'attention particulière que le Président de la République accorde à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations.

Ainsi, l'on peut relever notamment :

AU NIVEAU POLITIQUE

Dans le souci de renforcer le climat de paix qui prévaut dans le pays, le Président Alassane Ouattara a décidé d'accorder la grâce présidentielle à l'ex-Président Laurent Gbagbo et d'instruire les services compétents de l'Etat à l'effet de procéder au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rentes viagères ; les rentes courantes étant déjà régulièrement payées.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a également décidé d'accorder la liberté conditionnelle à certains hauts gradés de l'armée comme le Vice-Amiral Vagba Faussignaux et le Commandant Jean Noël Abehi qui avaient été jugés et condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010.

AU NIVEAU SOCIAL

Au niveau social, la pluie de bonnes nouvelles déclenchée par l'adresse à la Nation du Chef de l'Etat a été aussi abondante, en particulier pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, y compris les forces de défense et de sécurité ainsi que nos vaillants retraités du secteur public et du secteur privé.

L'on retiendra entre autres, l'extension de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires ; la revalorisation de 20.000 F par mois de l'indemnité contributive de logement ; la revalorisation de la prime mensuelle de transport, la revalorisation de l'allocation familiale qui passe de 2500 F à 7500F ; et cerise sur le gâteau, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année " Prime ADO ", représentant le tiers (1/3) du salaire de base de décembre de chaque fonctionnaire, payable au début du mois de janvier suivant.

Toutes ces mesures, qui auront un impact budgétaire significatif de l'ordre de 227 milliards de F. CFA par an, rentrent en vigueur dès la fin du mois d'août 2022.

Toujours au niveau du volet social, le Président Alassane Ouattara a rappelé les nombreux sacrifices consentis par l'Etat pour éviter aux ménages de subir de plein fouet les conséquences désastreuses induites par l'inflation et la hausse des prix sur les marchés.

Ainsi depuis le début de l'année 2022, l'Etat a accordé, au titre du carburant uniquement, une subvention d'environ 500 milliards de F CFA. De façon plus concrète, cela équivaut pour chaque litre de gasoil acheté à une subvention de l'Etat de l'ordre de 469 Francs CFA. Pour le super, cette subvention s'élève à 285 Francs CFA par litre.

En ce qui concerne les denrées alimentaires telles que le riz, le lait, l'huile, le sucre ou la viande de bœuf, il a été également rappelé les mesures de plafonnement des prix afin de contenir l'inflation à un niveau raisonnable et supportable pour les ménages.

NOTRE POSITION

-Le RHDP salue avec force l'ensemble des décisions prises par le Président de la République dans l'intérêt supérieur de la Nation pour insuffler un dynamisme nouveau à la cohésion nationale et au vivre ensemble.

-Le RHDP salue la série de mesures fortes prises par le Président de la République pour répondre aux attentes des fonctionnaires et agents de l'Etat, démontrant ainsi qu'il est un père de famille à l'écoute de tous les Ivoiriens et sensible à leurs préoccupations.

-Le RHDP note que les mesures sociales, estimées à plus de 1 113 milliards de F CFA sur la période 2022-2027, prises par le Chef de l'Etat constituent une autre preuve tangible que la redistribution des fruits de la croissance est une réalité en Côte d'Ivoire.

-Le RHDP constate en outre que le contexte économique mondial, dans lequel ces mesures sociales fortes interviennent, donne à celles-ci un cachet particulier et achève de convaincre que le Président la République est un chef de famille qui se préoccupe du bien-être de ses concitoyens, notamment en période de turbulence économique.

-Le RHDP salue surtout l'humanisme dont fait preuve le Chef de l'Etat, son sens élevé de l'Etat et son amour profond pour son peuple car, seuls les dirigeants ayant le souci du bien-être de leurs populations sont capables de tels sacrifices.

-Le RHDP salue par ailleurs, les décisions courageuses prises à l'endroit de M. Gbagbo et de certains hauts responsables militaires pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010.

-Le RHDP se félicite de cet engagement résolu et inflexible du Chef de l'Etat à toujours œuvrer pour la paix, l'unité nationale et le rassemblement de tous les Ivoiriens sans exclusive.

-Le RHDP note que les mesures sociales prises par le Président de la République ont rencontré l'adhésion unanime de tous les acteurs sociaux, des fonctionnaires et agents de l'Etat, qui ont tenu à exprimer de vive voix leur infinie gratitude au Président Alassane Ouattara, pour son immense sollicitude à leur endroit.

-Le RHDP soutient sans réserve toutes les initiatives du Chef de l'Etat visant à consolider la paix et la cohésion nationale dans le droit fil de la vision du Président Félix Houphouët-Boigny.

-Le RHDP félicite et encourage le Président de la République à demeurer dans cette noble trajectoire de gouvernance en faisant de la recherche de la paix et du renforcement de la concorde nationale, la pierre angulaire de son action pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et solidaire.

-Le RHDP invite l'ensemble de ses militantes, militantes, sympathisantes et sympathisantes, à soutenir sans réserve toutes les initiatives de paix prises par le Président Alassane Ouattara pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus prospère.

Fait à Abidjan, le 10 août 2022

POUR LE RHDP

LE PORTE-PAROLE PRINCIPAL

LE MINISTRE D'ETAT