Afrique: L'Association Africaine de l'eau organise son Congrès Digital du 23 au 30 septembre

Libreville — Les Amis du secteur de l'eau et de l'assainissement discuteront des questions liées à l'eau et à l'assainissement et essayeront d'apporter des reponses face à des services qui préoccupent les ménages africains, notamment.

En effet, l'accès à l'eau et aux services d'assainissement demeurent un défi en Afrique. Pour répondre à plusieurs question, l'Association Africaine de l'eau (AAE) associe les plus grands experts, des chercheurs et des industriels du monde entier, du 23 au 30 septembre pour découvrir et partager des expériences enrichissantes et des technologies innovantes. Mais également pour accélérer l'accès à l'eau et à des services d'assainissement adéquats pour tous en Afrique.