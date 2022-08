Afrique: CAN U20 - °La CAF procède au tirage des éliminatoires jeudi au Caire

Les Léopards U20

C'est ce jeudi 18 août, à partir de 13h, en direct du Caire, en Egypte, que la Confédération africaine de football (CAF), va procéder au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de moins de 23 ans, dont la phase finale se déroulera au mois de juin 2023, au Maroc. Un qualificatif aux prochains Jeux Olympiques d'été, à Paris, en France, en 2024.

Les Léopards de la RD Congo sont dans la liste de 39 pays qui se sont souscrits pour cette campagne qui va commencer à partir du 19 septembre prochain, soit pratiquement dans un mois. Des éliminatoires que la RD Congo va commencer à la case initiale, soit au niveau préliminaire contre un adversaire sera connu ce jeudi à l'issue du tirage au sort qui sera diffusé en direct sur les plateformes numériques de la CAF.

Sur les 39 pays engagés, le Maroc est automatiquement déjà qualifié en tant que pays organisateur, les 38 équipes restantes, vont prendre part à ces éliminatoires qui vont se dérouler en trois tours.

Premier tour, les 20 équipes les moins bien classées, dont la RDC, joueront en aller et retour. Les 10 qualifiés au terme de ce premier tour, rejoindront les 18 équipes autres pour disputer le deuxième tour, à l'issue duquel, 14 équipes seront qualifiés pour le troisième et dernier tour. Et c'est ici enfin ici, que 7 nations vainqueurs seront qualifiées pour la phase finale ensemble avec le Maroc.

Les 18 équipes exemptées du tour préliminaire sont : l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Soudan, l'Ouganda, le Cameroun, le Congo, le Gabon, l'Afrique du Sud et la Zambie. Tandis les pays concernés sont par le premier tour ne sont autre que : la Libye, la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, la RD Congo, le Djibouti, l'Ethiopie, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Angola, le Botswana, l'Eswatini, le Madagascar, le Maurice, le Mozambique et la Namibie.

Pour rappel, la CAN U23 est une compétition qui se joue tous les 4 ans, créée en 2011 sous le nom de Championnat d'Afrique des nations. En 2015, elle devient Coupe d'Afrique des nations de moins de 23 ans. A ce jour, la compétition est à sa quatrième édition. La RD Congo court toujours derrière sa toute première qualification à une phase finale. En 2019, elle était déjà même qualifiée sur terrain en battant le Maroc, avant d'être éliminé sur tapis vert pour avoir aligné un joueur irrégulier, Arsène Zola Kiaku, c'est son nom. A ce jour, le tournoi est à sa quatrième édition. Les trois premières ont été remportées respectivement par : le Gabon devant le Maroc en 2011, le Nigeria devant l'Algérie en 2015 et l'Egypte devant la Côte d'Ivoire en 2019.

La RDC est-elle prête ?

A un mois du coup d'envoi de ces éliminatoires, la RDC est-elle prête de s'y mettre pour une bonne compétition jusqu'à la qualification ? La question mérite bien d'être posée au regard des derniers résultats de l'équipe nationale seniors A que d'aucuns n'ont jamais cessé de décrier. Tenez, la dernière fois que cette équipe de moins de 23 ans s'est réunie pour une compétition remonte à juillet 2021. Les U23 congolais conduits par un certain Jean-Claude Loboko s'étaient rendus à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour prendre part à un tournoi de la CECAFA. Le bilan de participation des Congolais était largement négatif. Sur un total de 4 matches livrés, Loboko et ses poulains avaient ramené un sac de 3 défaites contre 1 match nul, 1 but marqué et 4 buts encaissés. Ouganda-RDC 0-0, Tanzanie - RDC 1-0, Ouganda - RDC 1-0, et enfin, Ethiopie- RDC 2-1.