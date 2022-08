Cote d'Ivoire: Wozo vacances 2022 - Voici les 4 finalistes

" Les anges de la tribu de Sahapleu de Danané" et " Les mini- pétroliers de la cité sir de Cocody" rejoignent "Les Tamgbapilés de M'Bengué" et "Les enfants émergents de Yopougon" pour la finale.

La 2e demi-finale de Wozo-vacances 2022 a eu lieu le jeudi 18 août 2022 au palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Ils étaient 4 groupes à s'affronter lors de cette manche éliminatoire, à savoir : "Les anges de la tribu Sahapleu de Danané", "Les mini-pétroliers de la cité sir de Cocody", "Soleil de Port-Bouët" et "Yebo Yekoun de Diabo Languibonou".

Au terme de la confrontation, ce sont "Les anges de la tribu Sahapleu de Danané" (1er avec 1087 points) et "Les mini-pétroliers de la cité sir de Cocody" (2e avec 1015 points), qui ont obtenu leur ticket pour la finale. Quant à "Yebo Yekoun de Diabo Languibonou", il est arrivé en 3è position avec 1003 points, suivi de "Soleil de Port-Bouët" avec 989 points. Les rubriques pour cette 1ère demi-finale, comptent pour "La carte postale", 60 points, "Le conte", 100 points, "Le petit génie", 120 points, "La danse traditionnelle", 100 points et "Le play-back, 100 points. Pour la rubrique "Petit génie", les représentants de 3 des 4 groupes ont fait carton plein avec 2 bonnes réponses sur les 2 questions posées. À savoir "Les anges de la tribu Sahapleu de Danané", "Les mini-pétroliers de la cité sir de Cocody" et "Yebo Yekoun de Diabo Languibonou". Celui de "Soleil de Port-Bouët" a répondu à une seule des 2 questions. Au niveau du play-back, concernant les artsites imités, seule Affou Keita était présente.

. Ce sont Ariel Sheney (Les anges de la tribu Sahapleu de Danané), Mix 1er (Les mini- pétroliers de la cité sir de Cocody), Fior2Bior (Soleil de Port-Bouët) et Affou Kéita (Yebo Yekoun de Diabo Languibonou). Au niveau des concours "Bagnon" et "Taloua Klaman", c'est la tenue Baoulé qui a été mise en avant. Le Bagnon est Koné Ali et la "Taloua Klaman" est Toa Chance. Le jury de cette manche était composé de Guéi Eve, actrice et professeur de danse, de Koffi Salomé N'Guessan, professeur de danse et Koné Pargassoro, journaliste (président du jury), toujours sous la supervision du commissaire de justice Vincent Apatcho. La finale de Wozo vacances 2022 aura lieu le mercredi 24 août 2022 au palais de la Culture d'Abidjan-Treichville.