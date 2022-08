Cote d'Ivoire: Premier League - Crystal Palace - L'éloge de Viera à Zaha, " un combattant "

Après leur première victoire de la saison en Premier League contre Aston Villa, l'entraîneur de Crystal Palace a loué les performances du double buteur de la soirée, Wilfried Zaha.

L'international ivoirien de 29 ans a marqué un but de chaque côté de la mi-temps au Selhurst Park Stadium. Zaha a signé une égalisation sur un contre, avant de se rattraper sur un rebond lors d'un pénalty que Emiliano Martinez a préalablement sauvé. C'était le troisième but de l'ancienne star de Manchester United après deux journées en championnat cette saison.

" J'ai adoré sa performance et je ne veux pas qu'il change. C'est un combattant. Quand c'est dur, il retrousse ses manches et se lance dans le combat. Aujourd'hui, il était vraiment bon, vraiment bon pour l'équipe. Il a bien travaillé et a bien défendu devant. Cela nous a permis de récupérer le ballon en haut du terrain et de créer ces occasions. ", a déclaré Viera sur le site web officiel de Crystal Palace.

" Je pense que c'est ce à quoi il doit s'attendre. La qualité de son talent rend la tâche très difficile pour l'adversaire. Et parfois ils le ciblent comme ils l'ont fait aujourd'hui. Je veux qu'il soit plus calme mais parfois c'est vraiment difficile. L'arbitre a été assez bon aujourd'hui. Et cela lui a permis de rester dans le match et de jouer aussi bien que lui. ", a poursuivi l'entraîneur français.