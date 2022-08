Cote d'Ivoire: RHDP - Cissé Bacongo, nouveau secrétaire exécutif

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a un nouveau secrétaire exécutif. Ibrahima Cissé Bacongo, député-maire de Koumassi, a été nommé à ce poste en remplacement d'Adama Bictogo.

Alassane Ouattara, président du RHDP, a signé la décision de nomination de celui qui était son directeur de cabinet hier vendredi. Le président du RHDP a saisi l'occasion pour féliciter à nouveau l'ex-secrétaire exécutif pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Il l'a remercié vivement pour son énorme contribution à la bonne marche du RHDP.

Né le 8 mars 1955 à Mankono, Cissé Bacongo est un avocat. Il est écrivain, enseignant et homme politique ivoirien. Au plan politique, il adhère, aux premières heures, au Rassemblement Des Républicains (RDR). Rapidement, il gravit les échelons en raison de son engagement attesté, notamment, par ses prises de position. Membre du Bureau Politique du comité Central et du Secrétariat Général, il est nommé cumulativement, directeur de cabinet, l'unique, du Premier Secrétaire Général du RDR, Kouamé Georges Djeny Kobina, le Fama, Secrétaire National chargé des affaires Juridiques et Institutionnelles et Secrétaire National chargé de la communication, de 1995 à 2000.

Suite à son élection à la tête du parti, le Président Alassane Ouattara le nomme à son cabinet, en qualité de directeur de cabinet adjoint. Poste qu'il occupe, cumulativement, avec celui de secrétaire national chargé des affaires Juridiques et Institutionnelles, de 2000 à 2005.

Outre les nombreuses contributions dans la presse écrite, qui le révèleront à l'opinion publique nationale et internationale et ses interventions sur les chaines de radios internationales et à la télévision nationale, il est le héros, avec le Juge Epiphane Zoro Ballo, de l'obtention du certificat de nationalité du Président Alassane Ouattara et l'auteur des livres " Alassane Ouattara, une vie Singulière " et " Si c'était à refaire ... Chroniques d'un parcours ".

C'est donc un militant convaincu, engagé et d'une loyauté à toute épreuve, que le Président Alassane Ouattara fait nommer au gouvernement. De 2005 à 2014, il est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De 2014 à 2016, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Depuis 2018, il est maire de la commune de Koumassi.