Cote d'Ivoire: Déclaration Fofana Amaral (Député de Daloa commune et sous-préfecture - "Chaque Ivoirien devrait, chaque matin, dire merci au Président Alassane Ouattara "

Dans une déclaration dont nous reçue copie, le député de Daloa commune et sous-préfecture, Amaral Fofana salue les annonces importantes faites par le chef de l'Etat dans son adresse à la Nation, le 6 août dernier. Aussi fustige-t-il ceux qui n'apprécient pas à sa juste valeur les efforts du chef de l'Etat pour la cohésion sociale et l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. C'est avec beaucoup d'intérêts, de joie et de satisfaction, que nous avons suivi le 6 août 2022, l'adresse à la Nation du président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Une adresse à travers laquelle, il a fait le tour d'horizon de la quasi-totalité des préoccupations majeures, politiques, sociales, économiques,... des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire.

Nous tenons ici donc, pour la qualité et la densité de ses réalisations et ses actions à l'endroit des populations ivoiriennes, à lui dire grand merci. Merci à l'infatigable bâtisseur qu'il est pour tout le bonheur qu'il offre aux Ivoiriens sans aucune distinction.

En revanche, c'est avec un sentiment de déception, soutenu par de nombreuses interrogations que nous observons, depuis le 6 août, des sorties médiatiques et des déclarations hostiles au discours du chef de l'État. Des déclarations et sorties d'acteurs politiques et membres de la société civile dénuées de vocables de reconnaissance et d'encouragement. Des propos qui tendent bien plus, à inciter à la haine contre le numéro un Ivoirien et qui, de notre avis, pêchent gravement par un manque de sagesse.

Pour avoir " signé un décret accordant la grâce présidentielle à Monsieur Laurent Gbagbo, ancien Président de la République". Pour avoir " également demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes et au paiement de ses arriérés de rentes viagères".

Pour avoir aussi décidé d'une importante batterie de mesures visant à faciliter la vie aux Ivoiriens dans plusieurs secteurs d'activités, la sagesse, l'esprit de reconnaissance et la dynamique de la réconciliation auraient voulu que les premiers mots de chaque citoyen à l'endroit du Président Ouattara soient " merci monsieur le Président". Pour ceci et pour tout le bien qu'il ne cesse d'apporter, depuis son accession au pouvoir d'État, chaque Ivoirien devrait chaque matin dire merci au Président Ouattara.

Ces personnes ont-elles, au moins souvenance, que les salaires et les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État sont restés inchangés depuis de nombreuses décennies ? Et que ceux-ci connaissent désormais des améliorations grâce à lui ?

Est-il besoin aussi de rappeler que le Président Alassane Ouattara est le seul à la tête de l'État, après le Président Félix Houphouët-Boigny, à changer en bien la configuration de nos villes, villages, routes... en les dotant en grande masse d'eau, d'électricité de ponts, d'infrastructures socio-économiques de tous ordres ? Enfin, même si la critique est permise en ce qu'elle permet à la personne visée de s'améliorer, au moins il faut avouer que la reconnaissance est la marque des esprits de grandeur.

Nous invitons donc tous ceux qui ont porté des critiques acerbes contre les mesures prises la veille de la fête de l'indépendance dernière, par le chef de l'État, de faire preuve d'objectivité, en lui disant aussi et sans fausse honte, et avec courage, " merci monsieur le Président". C'est tout.