Cote d'Ivoire: Premier League - Zaha prévient Crystal Palace contre Man City

Crystal Palace affronte Manchester City le samedi 27 août prochain. Avant ce choc, l'attaquant très influent des Eagles Wilfried Zaha a lancé un avertissement à ses coéquipiers.

L'ailier de Palace est l'homme fort des Eagles en ce début de saison, étant décisif sur les deux dernières journées en Premier League. L'international ivoirien compte déjà 3 buts en championnat après deux matchs, dont un doublé signé le weekend dernier contre Aston Villa.

" Le ballon vient de percer, je pense que c'est Eddy [Odsonne Edouard] qui a pris une petite touche et c'était sur mon chemin. Je courais et je pensais juste à ne pas laisser le gardien de but se mettre en place. Alors pendant que je courais, je l'ai juste frappé et il est allé au fond du filet. ", a expliqué Zaha qui a commenté le premier but contre Villa sur le site web officiel du club anglais.

Palace peut se sentir confiant après une telle performance. " C'était énorme. Honnêtement, vous ne pouvez pas simplement entrer sur le terrain et penser que vous gagnerez des matchs, vous devez gagner le droit de jouer et j'ai l'impression que nous l'avons fait aujourd'hui. La façon dont nous avons joué lundi contre Liverpool (1-1), nous avons dû garder cette mentalité dans ce match. Nous savourons chaque défi. " , a déclaré l'ancienne star de Manchester United.

Cependant, leur prochain match de championnat est contre Manchester City à l'extérieur. " Les matchs de football en Premier League, tout peut arriver et ce n'est pas parce que nous avons eu de bons résultats auparavant que cela va changer ou que nous allons y aller et obtenir à nouveau un bon résultat. Nous devons y aller avec un plan de match et faire de notre mieux vraiment. ", a prévenu l'attaquant de 29 ans.

Zaha a ouvert le score après seulement 6 minutes lors de leur dernière visite à l'Etihad Stadium (Palace a gagné 0-2). Il a même occasionné un carton rouge direct pour Aymeric Laporte et inspiré le deuxième but des siens.