Congo-Kinshasa: 7e ART - Thierry Michel dénonce une tentative de censure du film " L'empire du silence "

Au cours d'une conférence de presse organisée le 23 août au Press Club de Bruxelles en Belgique, le réalisateur belge Thierry Michel a estimé que le procès que lui ont intenté les frères Balufu, qui va se dérouler le 30 août, a pour objectif de faire saisir et interdire son film " L'Empire du silence ", sorti en salle le 19 janvier 2022 en Belgique et en mars 2022 en France, relatant 25 ans de tragédie congolaise.

Thierry Michel se rend en République démocratique du Congo (RDC) pour une tournée de présentation du film au Congo en août et septembre à Kinshasa, Goma, Bukavu et Kisangani. Avec sa productrice, Christine Pireaux, il y est poursuivi en justice à la suite d'une citation pénale directe à comparaître le 10 mai 2022 devant un tribunal de Kinshasa, indique un communiqué, précisant qu'ils sont accusés de " contrefaçon " / plagiat par Gilbert Balufu Mbaye et Balufu Bakupa Kanyinda, réalisateur et producteur en 2015 du film " Congo le silence des crimes oubliés ". Néanmoins, rappelle le réalisateur, à cause de ces accusations " calomnieuses ", plusieurs analyses détaillées ont été faites par des experts congolais et belges et ont conclu à l'absence totale de contrefaçon.

Procès bâillon

Pour sa part, Me Alexis Deswaef a qualifié l'accusation de contrefaçon de " grotesque " et le procès de " procès bâillon " (procédure consistant à étouffer la voix d'un acteur hostile en le dissuadant de poursuivre son action par la menace d'un éventuel procès. NDLR). Pour ce faire, il a estimé que la justice congolaise devrait déclarer la plainte " irrecevable " à titre principale et " infondée à titre subsidiaire.

Faire saisir et interdire le film

Pour Thierry Michel, qui a réalisé 13 films sur le Congo en 30 ans, l'objectif de ce procès est de faire saisir et interdire le film " L'Empire du silence ". " C'est profondément politique d'interdire le film. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce dossier. Des gens liés au passé tragique ne veulent pas que le film soit diffusé car il peut amener certains d'entre eux devant un tribunal national ou international ", a-t-il soutenu.

A cet effet, le cinéaste belge a estimé que toute interdiction de diffusion du film serait une atteinte grave à la liberté d'expression et une censure incompréhensible de la parole des victimes qui s'expriment courageusement dans ce film et attendent depuis des années que justice leur soit rendue, d'autant plus que, a-t-il rappelé, ce film a été largement diffusé depuis plusieurs mois, notamment à Kinshasa, fin novembre 2021. Thierry Michel rappelle avoir déposé deux plaintes conjointes, pour diffamation, devant les tribunaux belges et congolais, car une décision de justice en RDC, favorable à la requête des frères Balufu, entraînerait la saisie et l'interdiction du film " L'empire du silence".

Risque d'arrestation

Lors de ce procès à Kinshasa, explique-t-on, l'arrestation et l'emprisonnement de Thierry Michel et Christine Pireaux peuvent également être ordonnés et appliqués sur le champ pour une période de 1 à 5 ans de prison " (article 101 du Code pénal congolais). " Ce n'est pas un hasard si cette accusation arrive alors que le plaidoyer du Dr Mukwege et la campagne JUSTICE FOR CONGO, relayée par les grandes organisations internationales de défense des droits humains et par la société civile congolaise, relance la classe politique congolaise et la communauté internationale pour agir contre les auteurs des massacres perpétrés au Congo depuis plus de 25 ans ", indique le communiqué de presse du cinéaste et de la productrice.

Un film pour témoigner contre l'oubli

Pour Thierry Michel, dont c'est le dernier film sur le Congo, " L'Empire du silence " est un film pour témoigner contre l'oubli, un film bilan, un film pour préserver la mémoire et mobiliser afin que les auteurs de crimes de guerre soient condamnés. " L'impact de ce film, qui relate l'histoire des 25 dernières années de la tragédie congolaise, sera fondamental car ce film est un outil essentiel de lutte contre la méconnaissance de l'histoire et contre l'amnésie. Il permet un travail important de plaidoyer pour une justice transitionnelle telle que défendue par le Dr Denis Mukwege ".