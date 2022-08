Congo-Kinshasa: Les frères Balufu demandent une copie du film "L'Empire du silence" soupçonné de plagiat

Le réalisateur belge Thierry Michel est poursuivi pour " plagiat et contrefaçon " par la justice congolaise. L'auteur du film L'Empire du silence a dénoncé un procès bâillon, intenté par les frères Balufu contre lui et sa productrice. Sur notre antenne, Balufu Bakupa Kanyinda réclame pour sa part une copie du film afin d'effectuer des comparaisons.

Les frères Balufu, deux cinéastes congolais, accusent Thierry Michel et sa productrice Christine Pireaux d'avoir plagié leur production Congo, le silence des crimes oubliés, sortie en 2015. Dans L'Empire du silence, qui dénonce l'impunité des crimes les plus graves frappant le Congo depuis plusieurs années, les deux cinéastes disent avoir repéré 80 passages plagiés.

Selon l'équipe de Thierry Michel, plusieurs experts congolais et belges auraient conclu à l'absence totale de contrefaçon. Thierry Michel dénonce donc des motivations politiques derrière ce procès, mais Balufu Bakupa Kanyinda dément :

On ne fait pas de la politique, c'est une affaire de soupçon de plagiat et de contrefaçon. M. Thierry Michel a montré son film à Kinshasa, il n'a jamais été inquiété et il a programmé des projections demain ou après-demain. À Kinshasa, son film n'est pas interdit, il n'est pas inquiété.

Ce que les frères Balufu réclament, c'est qu'une copie de L'Empire du silence soit mise à disposition de la justice pour des séances de comparaison. Ils nient être au courant des comparaisons réalisées par des experts congolais et belges, comme précisé par l'équipe de Thierry Michel.

Qui sont ces experts ? Quels sont leurs noms ? Nous avons écrit à la Scam, nous avons écrit à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ils n'ont jamais fait de comparaison, et la Scam a parlé d'un avocat spécialiste dont on ne connait pas l'identité.

Balufu Bakupa Kanyinda se demande pourquoi Thierry Michel, s'il n'y a pas de contrefaçon, ne donne pas la copie de son film : " Je ne vois pas où est le problème, il nous sort des experts inconnus, quels sont leurs noms? L'histoire du procès bâillon ou de la justice au Congo, c'est un sujet fallacieux qu'ils ont amené après la plainte. "

Avec ce procès intenté contre eux en RDC, Thierry Michel et Christine Pireaux risquent une arrestation immédiate pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.