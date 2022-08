Afrique: Il existe des opportunités prometteuses dans le domaine de l'action climatique en Afrique

Le champion de haut niveau des Nations Unies sur le changement climatique pour la COP27, Mahmoud Mohieldin, a souligné l'existence de nombreuses opportunités prometteuses dans le domaine de l'action climatique en Afrique, louant les progrès réalisés par un certain nombre de pays africains dans le domaine de l'hydrogène vert.

Dans une allocution prononcée lors de la session de dialogue organisée par l'African Risk Capacity Group (ARC) de l'Union africaine intitulée "la route vers le Sommet sur le climat COP27", M. Mohieldin a jugé impératif de parvenir à une harmonie entre les objectifs de développement durable (ODD) et l'action climatique, afin de contribuer à résoudre les problèmes actuels liés à la sécurité alimentaire et à la pénurie d'énergie, et faire face aux défis futurs.

M. Mohieldin a fait la lumière sur quatre axes principaux, à savoir l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique, les dommages et les pertes causés par le changement climatique, ainsi que la finance climatique.

Il a précisé que le continent africain était le plus touché par les conséquences du changement climatique, bien que tous les dommages causés par l'Afrique ne dépassent pas 3% du total des émissions nocives pour le climat.

M. Mohieldin a souligné que les zones côtières ainsi que les secteurs de l'énergie et de l'agriculture avaient été gravement touchés par les changements climatiques, ce qui exige de fournir les financements nécessaires pour soutenir les infrastructures et créer des sociétés plus résilientes face à ce phénomène.