Afrique: Elim CHAN 2023 / Harouna Doulla (sélectionneur Niger A') - " On est venu avec de réelles ambitions "

La sélection nationale locale du Niger affronte ce dimanche celle du Togo dans le cadre du deuxième tour aller des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2023).

A la veille de cette rencontre prévue au stade de Kégué (Lomé), Harouna Doulla était face à la presse. Contre les Togolais, le sélectionneur du Mena A' veut prendre une belle option avant le match retour à Cotonou.

A Lomé avec des idées bien claires

C'est une équipe que nous connaissons assez bien. Certainement ce n'est pas la même équipe, mais on a déjà eu une confrontation avec le Togo dans le même cadre, je crois pour le CHAN du Rwanda. Là on revient encore pour rejouer le Togo, aller rechercher cette qualification, la quatrième pour nous, si éventuellement on y parvient, au CHAN d'Algérie 2023. Je pense que nous sommes venu ici avec les idées assez claires. C'est au bout de ces deux rencontres, sortir victorieux, éventuellement pour représenter notre zone, être la troisième équipe qui représentera la zone à ce CHAN.

Nous déjà on commence à prendre goût, ça va faire notre quatrième participation. On voudrait pérenniser cela à toutes les échéances. Il faut jouer ce premier match à fond devant le public togolais, puis aller chercher éventuellement les conditions les meilleures qui peuvent nous garantir une qualification déjà avant le match retour à Cotonou. Parce que pour nous les deux matchs sont supposés se jouer à l'extérieur. C'est vrai que nous recevons à Cotonou, on aurait souhaité le recevoir à Niamey, cela allait être plus simple, mais on va s'approprier ce terrain de Cotonou et jouer le match retour. Mais déjà ici, on est venus avec de réelles ambitions, déjà de se mettre dans de meilleures conditions, dans les cordes d'une qualification.

Les atouts du Niger

Les atouts, c'est d'abord l'expérience de la compétition. L'avantage c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs à l'extérieur. Notre équipe est constituée, je pourrai dire, à plus de 50% des joueurs qui sont convoqués en A, qui jouent déjà avec l'équipe A et qui ont l'habitude de la compétition. Ils ont joué les deux derniers matchs que le Niger a livré contre la Tanzanie et l'Ouganda. Ils seront du groupe et appuyés par des jeunes qui commencent, qui vont aussi affuter leurs armes et qui sont aussi à la porte de cette équipe A et qui aimerait bien y être. Je pense que les enjeux sont grands pour, d'abord les joueurs et pour même le Niger.

La force de l'adversaire

L'équipe que nous avons joué ici l'année passée avant d'aller au CHAN a évolué. Le Togo a aussi eu des renforts de joueurs expérimentés qui sont revenus, qui renforcent cette équipe. La dernière fois, on a eu la chance de regarder leur match contre la Côte d'Ivoire. C'est une équipe à prendre très au sérieux, une équipe joueuse à respecter. Il faudrait qu'on soit véritablement à la hauteur pour contenir cette équipe. Je pense qu'on s'est préparé en conséquence. On est venu pour ça, avec les renseignements qu'on a sur cette équipe. On espère que demain, tout va bien se passer.

Le Togo c'est une terre d'accueil, c'est une terre de Nigériens. Depuis notre arrivée, on a été bien accueillis... On est dans des conditions optimales pour être dans une très belle rencontre demain. Je connais cette équipe aussi assez athlétique, assez réactive, pour les avoir vu jouer. Il faudrait véritablement que physiquement on ait du répondant pour aller dans le combat physique et être à même de prendre le dessus sur cette première confrontation.