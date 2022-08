Maroc: West Africa Pharma favorise la hausse de 18,2% du chiffre d'affaires de sa maison-mère SOTHEMA au premier semestre 2022.

West Africa Pharma, la filiale sénégalaise du groupe pharmaceutique marocain SOTHEMA, a favorisé la hausse de 18,2% du chiffre d'affaires consolidé du groupe à l'issue du premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021.

Selon les indicateurs d'activité de ce groupe pharmaceutique, ce chiffre d'affaires est passé de 973 millions de dirhams (MMAD) au 30 juin 2021 à 1150 MMAD au 30 juin 2022, soit une hausse de 177,5 MMAD, << situation favorisée par la solide contribution des réalisations commerciales de la filiale sénégalaise West Africa Pharma>>, ont annoncé les responsables de SOTHEMA.

Ils ajoutent que le volume des ventes est ressorti en progression de 16,9% comparé au deuxième trimestre 2021, passant de 497 MMAD à 581 MMAD.

<< A fin juin 2022, nous avons mené notre croissance avec une gestion disciplinée des dépenses et l'étendue de nos efforts de commercialisation sur le continent africain, Middle-East et l'Europe>>, à laisse entendre le PDG du groupe Lamia Tazi.

L'EBITDA consolidé a progressé de 28,2% par rapport au premier semestre 2021, 282 MMAD. La direction du groupe SOTHEMA estime que cette évolution reflète les performances commerciales et les gains d'efficacité pour créer davantage de croissance opérationnelle.

L'endettement net, s'est amélioré de 11,3 % durant la période sous revue, s'établissant à 118 MMAD contre 133 MMAD au 30 juin 2021.

Sur les perspectives du groupe, les responsables de SOTHEMA avancent que le projet de couverture sanitaire universelle est un projet d'ampleur stratégique pour le royaume car il va créer un écosystème très favorable au secteur pharmaceutique à travers la protection sociale généralisée des citoyens pour accéder aux soins et médicaments. <>, avancent-ils.

Sur un autre registre, ils saluent la création prochaine d'une agence nationale du médicament qui est une fenêtre pour prémunir le made in Morocco. Il s'agit d'un projet de mise à niveau de la politique marocaine sanitaire pour assurer une continuité, coordination et liaison entre les différents intervenants du secteur pharmaceutique via cette agence nationale de médicaments ayant pour objectif de promouvoir, protéger et armer l'industrie nationale.

Selon toujours les responsables de SOTHEMA, leur structure progresse dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance au Maroc et à l'international. <>, révèlent-ils. Cette acquisition permettra à SOTHEMA d'être un précurseur et avoir le leadership sur cette industrie nouvelle au Maroc.

Les responsables de SOTHEMA annoncent aussi que le groupe est sur le point de franchir un pas important pour concrétiser ses objectifs de croissance à l'international. Pour marquer cette ambition, SOTHEMA compte s'implanter sur la région de l'Afrique centrale où des pourparlers ont été entamés à cet effet. <>, se projettent les dirigeants de SOTHEMA.

Au Sénégal, dans le cadre de la protection de son industrie nationale, la Direction de la Pharmacie et du Médicament sera transformée en Autorité Nationale de Régulation de la Pharmacie avec un objectif de relancer, protéger et développer le secteur via des politiques et réformes contraignant les pratiques anti- dumping pour créer un climat sain pour l'investissement et la promotion de l'industrie pharmaceutique. Selon la direction de SOTHEMA, cette politique va entrainer une croissance des parts de marchés du groupe à travers la filiale sénégalaise West Africa Pharma.