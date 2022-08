Cote d'Ivoire: Accident de Yobouekro - Goudou pleure avec ses parents de N'guessanbakro

Suite à l'accident tragique de Yobouekro, Raymonde Goudou Coffie pleure avec ses parents de N'Guessanbakro et leur traduit la compassion du Chef de l'État Alassane Ouattara.

La ministre, gouverneure Raymonde Goudou Coffie,a traduit sa compassion et celle du Chef de l'État, Alassane Ouattara, le vendredi 26 Août 2022, à ses parents de N'Guessanbakro.

Un accident meurtrier de la circulation à Yobouékro sur l'axe Toumodi-Oumé, il y a deux semaines a donné un bilan sombre, 5 personnes décédées et une autre gravement blessée dans un état critique. Et ironie du sort, toutes les victimes sont ressortissantes du village de N'Guessanbakro dans le département de Djékanou. Ayant appris la mauvaise nouvelle alors qu'elle était absente du pays, la ministre, gouverneure du district autonome des lacs docteur Raymonde Goudou Coffie a abrégé son séjour dans l'hexagone pour venir partager le deuil qui frappe ses parents. Elle a pleuré avec eux et leur a traduit la compassion du Chef de l'État qui n'a de cesse de prôner la solidarité pour tous les ivoiriens.

Raymonde Goudou Coffie, s'adressant à l'assistance

Accompagnée du chef de cabinet de la ministre de la solidarité et de membres de son cabinet , la ministre, gouverneure Raymonde Goudou Coffie, s'adressant à l'assistance a précisé le bien-fondé de sa présence : " C'est toujours très douleureux de se rendre à un endroit et voir tant de familles endeuillées en une fois. Chaque famille de N'Guessanbakro a été malheureusement endeuillée et impactée par cet accident. Sur 6 un seul est survivant dans les conditions sanitaires assez difficiles. Ce n'est pas tant en terme de fille de N'Guessanbakro que je suis venue, mais plus par rapport à la gravité des faits qui ne laissent personne indifférent. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire lorsque l'accident est arrivé. J'ai mandaté mon conseiller spécial Kouakou Charles pour qu'il vienne faire le yako de leur fille.

Aujourd'hui je suis là, surtout au nom du gouvernement ivoirien représentant ma collègue la ministre en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui est également absente du pays qui n'a pas hésité à envoyer son chef de cabinet pour apporter la compassion du président de la république, et d'aucuns diront " mais ce petit village d'à peine 1000 âmes, pourquoi justement envoyer une délégation du gouvernement ivoirien. Vous savez, la solidarité que prône le président de la république, il y tient particulièrement, cette solidarité ne trie pas, elle ne trie ni campement, ni village, ni département, ni district. Ce sont tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui sont concernés par cette solidarité que prône le président Alassane Ouattara. Je voudrais chers parents que vous en mesuriez la portée et l'importance.

Un village meurtri parce que toutes les familles sont endeuillées, et cela le président de la république ne peut pas rester indifférent et encore moins ma jeune sœur la ministre de la solidarité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Nous sommes venus vous donner le yako et je constate effectivement que depuis cet accident malheureux, tous les chefs de village de Kokumbo sont présents à vos côtés. C'est cela la solidarité dont parle le Chef de l'Etat. Nous sommes venus comme on le fait en Afrique avec un soutien qui ne mesure nullement la gravité du deuil. Ce ne sont pas ces petites sommes qui vont vous ramener vos enfants ou qui vont réellement enlever la douleur, mais chez nous en Afrique, c'est important que ce geste soit fait quel que soit le montant.

C'est cela la solidarité que nous sommes venus matérialiser ce matin à N'Guessanbakro. " La somme d'un montant a été donnée aux familles des victimes. Il est juste de mentionner que depuis qu'elle a appris cette triste nouvelle, Raymonde Goudou Coffie a assisté lesdites familles par le truchement de ses conseillers qu'elle a diligemment envoyés à N'Guessanbakro. En outre, séance tenante, elle a encore fait de dons en numéraires.

Sosthène Do