Afrique: 3.9 millions US$ de l'Allemagne pour accélérer la vaccination contre la Covid-19 au Sénégal

Dakar (Sénégal), le 31 aout 2022 – Ce financement octroyé par le Ministère fédéral allemand des affaires étrangères permettra à l'UNICEF de soutenir le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de vaccination contre la Covid-19 au Sénégal.

Les nouvelles orientations s'articulent autour du renforcement de l'offre de service de vaccination de routine ainsi que l'intensification de la communication et de l''engagement communautaire pour favoriser la demande de vaccination ; de la promotion de la vaccination des personnes les plus vulnérables et de périodes d'accélération en cas d'alerte.

"Renforcer la connaissance des Sénégalais sur l'effet salvateur d'une vaccination et sauver la vie de nombreuses adultes et enfants par des vaccinations sont au cœur de notre coopération avec l'UNICEF et le gouvernement sénégalais" a déclaré M. Theodor Proffe, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal.

Au Sénégal, le financement allemand permettra de renforcer le système de santé pour assurer l'accélération de la vaccination contre le contre la Covid-19. Il s'agira de :

Renforcer les capacités nationales pour le stockage approprié des vaccins et des consommables au niveau central et opérationnel avec la mise aux normes des dépôts régionaux de vaccination ;

Renforcer les capacités matérielles et logistiques pour la mise en œuvre des activités de vaccination contre la Covid-19, ainsi que la vaccination de routine ;

Soutenir la génération de la demande en faveur de la vaccination contre la Covid-19 à l'image des autres antigènes par le biais de l'engagement des chefs traditionnels et religieux, des mobilisateurs communautaires volontaires, des médias et des jeunes ;

Améliorer la gestion sécurisée des déchets biomédicaux, avec des incinérateurs modernes respectant les normes de sauvegarde environnementale.

"Cette contribution allemande arrive à un moment où le Sénégal est en train de déployer tous les efforts pour accroitre la couverture vaccinale. Des progrès ont été réalisés, mais nous devons maintenir l'élan, grâce à un déploiement efficace et efficient de la vaccination, pour garantir qu'un maximum de personnes soient protégées contre le virus", a pour sa part déclaré Silvia Danailov, Représentante de l'UNICEF au Sénégal.

"S'assurer que les investissements dans la réponse au COVID-19 soient également des investissements dans des systèmes de santé plus solides, à la fois pour le présent et pour l'avenir, est une étape essentielle. La réponse au COVID-19 peut être un catalyseur pour surmonter des obstacles de longue date auxquels les enfants sont confrontés - réaliser leur droit à la santé, accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs d'augmentation de la couverture vaccinale et, finalement, mettre fin aux décès d'enfants évitables" a-t-elle poursuivi.

A ce jour, le pays a enregistré 88 082 cas positifs à la Covid-19, dont 85 958 patients guéris, 1968 décès et 155 patients sous traitement. Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination, 1 521 391 personnes ont reçu, au moins, leur première dose de vaccin.

