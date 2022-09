Cote d'Ivoire: Après la formation de son parti - Simone Gbagbo évoque "la possibilité d'une alliance avec le PPA-CI"

Lors d'une interview sur France 24 mardi 30 août 2022, Simone Gbagbo a dit ne pas exclure la possibilité que sa formation politique, le Mouvement des générations capables (Mgc), s'allie avec le parti de Laurent Gbagbo, le Ppa-Ci.

" L'avenir nous dira quelles sont les possibilités d'alliance avec le PPA-CI ou non ", a-t-elle éclairé.

La présidente du Mgc s'est dite tout de même déçue de l'absence d'un représentant du Ppa-Ci au Congrès fondateur de sa formation politique. " On est toujours déçu quand on lance une invitation que la réponse ne vienne pas positivement. On n'était pas non plus étonné de cette absence ", affirme-t-elle.

Elle fait également savoir que son parti se définit comme " un parti dans l'opposition " et qui va pouvoir jouer son rôle de parti de l'opposition, " un rôle critique ". Et de ce fait ne se positionne pas en allié du Rhdp, au pouvoir.

Pour Simone Gbagbo, le Mgc est une formation qui fera aussi des propositions, à chaque fois qu'elle jugera cela nécessaire pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. " Pour un acte historique pour lequel il est nécessaire de s'asseoir et de discuter et de s'entendre, on le fera. Nous ne sommes pas des forcenés de l'opposition ", souligne-t-elle.