Cote d'Ivoire: Ligue 1 / Lille - Nice - Nicolas Pépé va retrouver ses anciens coéquipiers

Débarqué à Nice la semaine dernière, Nicolas Pépé sera opposé à ses anciens coéquipiers de Lille ce soir dans le cadre de la 5e journée du championnat.

Ce mercredi 31 aout à partir de 19H GMT, Nice se déplace à Lille pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Une occasion pour le nouvel arrivant Nicolas Pépé, de faire son retour au stade Pierre-Mauroy.

En effet 3 ans après avoir quitté la France pour signer à Arsenal en Angleterre, l'Ivoirien Nicolas Pépé a fait son retour dans l'hexagone, prêté à l'OGC Nice. Si son premier match face à Marseille où il était titulaire d'entrée s'est soldé par une défaite des siens 3 buts à 0, son second match lui procurera sûrement encore plus d'adrénalines.

Sa nouvelle équipe sera opposée à Lille, là où tout a commencé, là où il s'est révélé au monde entier. Son ancien coéquipier Jonathan Bamba déclarait dernièrement auprès de " La Voix des Sports" : "C'est vrai que ça va faire bizarre.

Ça va me faire plaisir de le voir et je pense que ça va faire plaisir aux supporters. On se comprenait autant sur le terrain qu'en dehors. Je retiens qu'avec lui, on a vécu des bons moments, inscrit plein de buts et remporté beaucoup de victoires". La nostalgie des bons moments est encore dans les souvenirs de son ancien partenaire d'attaque avec qui ils ont fait vibrer les supporters de Lille.

Nicolas Pépé a évolué à Lille entre 2017 et 2019 et a remporté le titre la saison 2018/2019. Il aura disputé 79 matches pour 37 buts marqués et aura fait vivre plein d'émotions à ce public lillois.