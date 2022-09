Afrique: Notre Afrique, notre agriculture - Les paysans africains et les chefs religieux demandent la fin de la révolution verte qui a échoué.

communiqué de presse

En amont du Forum annuel sur la révolution verte en Afrique (AGRF), la société civile africaine, les groupes religieux et les dirigeants agricoles ont tenu une conférence de presse le 1er septembre pour demander la fin de la révolution verte qui a échoué. Les intervenants ont souligné que l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a mis en place un modèle de développement qui renforce la dépendance à l'égard des intrants étrangers, tels que les engrais coûteux, ce qui compromet la résilience des systèmes alimentaires africains.

"Nous demandons à tous les bailleurs de fonds de cesser de financer l'AGRA. Redirigez vos financements vers des systèmes qui permettent aux gens d'avoir leur dignité, à toute la création d'avoir une chance égale de vivre, où il n'y a pas de produits chimiques dans notre eau, dans notre sol, et dans notre nourriture. "Gabriel Manyangadze, coordinateur de la justice climatique à SAFCEI."

Les plus grands réseaux de producteurs alimentaires d'Afrique et leurs alliés exigent un changement décisif pour s'éloigner des engrais et des produits chimiques importés à base de combustibles fossiles, et se tourner vers une agriculture autosufficient et écologique qui revitalise les sols et protège les écosystèmes. Ces appels ont lieu juste avant le forum annuel de l'AGRA, du 5 au 9 septembre, où des dirigeants d'entreprises, des gouvernements et des donateurs se réuniront à Kigali, au Rwanda, en revendiquant "Une action audacieuse pour des systèmes alimentaires résilients." Cependant, une alliance unie représentant le plus grand réseau de producteurs alimentaires et de leaders religieux en Afrique a clairement indiqué que l'"action audacieuse" qu'ils souhaitent est que les donateurs de l'AGRA cessent de financer une initiative qui n'a pas réussi à améliorer la productivité, les revenus et la sécurité alimentaire. Les donateurs de l'AGRA comprennent la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller, USAID, les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Allemagne, entre autres.

L'année dernière, plus de 200 organisations ont signé une lettre de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA). Cette lettre demande aux donateurs de retirer leur soutien à l'AGRA, un projet qui continue à priver de leurs droits les agriculteurs qu'ils prétendent soutenir, et de s'orienter vers l'agriculture agroécologique. À ce jour, ces donateurs (et l'AGRA) n'ont toujours pas changé de cap. L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique est le plus grand mouvement de la société civile sur le continent, rassemblant des agriculteurs, des pasteurs, des fishers, des peuples autochtones, des groupes confessionnels, des mouvements de femmes, des associations de jeunes et de consommateurs d'une seule voix pour la souveraineté alimentaire. C'est un réseau de réseaux opérant dans 50 pays africains, représentant 200 millions de personnes.

Une récente évaluation commandée par les donateurs a confirmé que l'AGRA n'a pas réussi à augmenter les rendements, les revenus et la sécurité alimentaire des agriculteurs. En fait, les études montrent que depuis la création de l'AGRA, l'insécurité alimentaire a augmenté de 31 % dans les pays dans lesquels l'AGRA opère. L'AGRA n'a pas réussi à obtenir des rendements de maïs dans plus de la moitié des pays étudiés. De tous ces pays, seuls les agriculteurs du Burkina Faso ont connu une augmentation des ventes nettes de maïs. En outre, la diversité des cultures a diminué et l'utilisation intensive de produits agrochimiques a dégradé les sols. Les cultures indigènes nutritives et résistantes au climat, comme le millet et le sorgho, ont vu leur production chuter de manière significative. Les très rares personnes dont l'AGRA peut prouver qu'elles ont bénéfité étaient des agriculteurs masculins riches et de grande envergure, et non des petits agriculteurs ou des femmes.

Le modèle de révolution verte de l'AGRA est encore moins viable aujourd'hui, avec des prix des engrais deux ou trois fois plus élevés qu'il y a seulement deux ans. Ce changement n'a fait qu'enrichir les multinationales de l'agrochimie avec des profits records alors que la faim en Afrique a bondi à des niveaux alarmants. Les révolutions vertes passées en Inde, au Mexique et aux Philippines ont créé des problèmes similaires : effacement des systèmes alimentaires locaux, forte dépendance aux intrants coûteux, suicides d'agriculteurs qui en découlent, et destruction des écologies locales.

Dans ce contexte, il est choquant qu'un certain nombre de donateurs internationaux continuent de privilégier les profits des entreprises au détriment des personnes, laissant la nécessaire transition vers des pratiques agroécologiques durables sous-financée. Ignorant l'opposition de millions d'agriculteurs africains et les preuves qui existent des moyens durables d'augmenter les rendements et d'améliorer les moyens de subsistance, la Banque africaine de développement utilise la crise des prix alimentaires pour étendre l'utilisation des intrants industriels au bénéfit des firmes agrochimiques et agroindustrielles." - Anuradha Mittal, directrice exécutive de l'Institut Oakland.

L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique a sa propre réponse aux fortes augmentations du prix des engrais : un réseau de 15 centres gérés par des agriculteurs dans toute l'Afrique, qui produisent des bio-engrais et des engrais chimiques. des bio-pesticides utilisant des matériaux peu coûteux et disponibles localement. De nombreuses preuves et études de cas sur l'agroécologie ont conduit les agriculteurs, la société civile et les agences des Nations unies à appeler à une transition vers ces modèles plus durables. Ces systèmes et pratiques améliorent manifestement la fertilité des sols, augmentent la productivité avec des coûts réduits et des revenus plus élevés pour les agriculteurs, tout en renforçant la résilience climatique.