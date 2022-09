Ethiopie: Pays aux prises avec des terroristes - Inquiétude quant à une éventuelle escalade du conflit

Addis Abeba — Le conflit atroce qui sévit actuellement au Tigré continue de plus belle. Après une brève accalmie, les combats ont repris le 24 août et s'étendent rapidement. L'Agence Fides vient d'apprendre l'implication d'un nouveau groupe terroriste lié au TPLF, le Front populaire de libération du Tigré, aux côtés des groupes terroristes Al Shabab et Shene (OLA). Selon des sources du gouvernement fédéral éthiopien, il s'agit du Front national de libération de l'Ogaden (ONLF).

"Il y a une profonde inquiétude quant à une possible escalade du conflit, qui a maintenant repris avec vigueur, et quant à une possible implication d'autres peuples éthiopiens, mais", déclare une source religieuse jointe sur place, qui pour des raisons de sécurité requiert l'anonymat. Elle se dit profondément préoccupée et ajoute "l'espoir que le peuple oromo choisira la voie du dialogue démocratique et non celle des armes".

La situation est insoutenable. La faim continue de faire des victimes, surtout après la saisie de 12 camions-citernes remplis de carburant dans les dépôts du Word Food Programme, sans lesquels il est impossible d'apporter une aide humanitaire à la population.

Un autre contact en Somalie a fait part de son inquiétude : "ce qui arrive aux Somaliens dans l'Ogaden est très ressenti dans le pays, une grande partie de la population considère qu'il s'agit d'une terre occupée par les Ethiopiens et voit l'OLNF d'un bon œil".

Le premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, est originaire de l'Ogaden et le nouveau gouvernement somalien a changé de politique, passant du gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed à celui d'Abiy. En conséquence, toute la région est désormais considérée avec une extrême inquiétude, d'abord en raison de l'entrée d'Al Shabab et maintenant en raison d'une possible escalade du conflit en Ogaden.

Les Somaliens de l'ONLF (Front national de libération de l'Ogaden) sont depuis longtemps engagés dans une campagne contre le gouvernement éthiopien aux côtés de l'OLA et l'OLF (Front de libération de l'Oromo) est également accusé par les Amhara de massacres de civils perpétrés avec l'OLA.