Ethiopie: Les Etats-Unis saluent l'engagement des rebelles du Tigré dans des pourparlers sous l'égide de l'UA

La Maison-Blanche a salué la décision des rebelles éthiopiens du Tigré de se déclarer prêts à observer un cessez-le-feu et à s'engager dans des pourparlers de paix avec le gouvernement, sous l'égide de l'Union africaine (UA).

" Le temps est venu pour les deux parties de cesser les combats et de s'engager dans le dialogue pour résoudre leurs différends ", a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, afin que le gouvernement éthiopien profite de cette initiative et s'assoit à la table des négociations avec les rebelles pour mettre un terme au conflit qui ravage le pays. L'Érythrée et d'autres acteurs non spécifiés " devraient se tenir à l'écart du conflit ", a-t-il souligné. Ajoutant : " Les États-Unis saluent et soutiennent les efforts diplomatiques de l'Union africaine pour entamer des pourparlers dès que possible ".

L'envoyé spécial du président Joe Biden pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, est " activement engagé avec les parties ", l'UA et d'autres acteurs internationaux pour faire avancer les pourparlers, selon la Maison-Blanche.

Le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) a annoncé qu'il était prêt à participer aux pourparlers après les combats qui ont éclaté le 24 août avec les forces gouvernementales. Ces hostilités ont brisé une trêve de cinq mois. Le FLPT s'est dit " prêt à participer à un processus de paix solide sous les auspices de l'Union africaine ", ajoutant qu'il s'attendait à un " processus de paix crédible mené par l'UA " avec des médiateurs et des observateurs internationaux " acceptables pour les deux parties ".

Le communiqué ne mentionne aucune condition préalable aux pourparlers et il n'est pas clair si les rebelles du FLPT vont revenir sur leurs revendications antérieures de reprise des services de base tels que l'électricité, les télécommunications et les services bancaires, ainsi que sur le retrait des forces érythréennes. Le gouvernement éthiopien, qui s'est montré inflexible quant à la participation de l'UA à tous pourparlers de paix, n'a pas encore commenté l'annonce du FLPT.