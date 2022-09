Madagascar: Ikongo - Le chef de district et le directeur régional de la Sécurité publique limogés

Le Conseil des ministres a effectué hier une quinzaine de nominations aux hauts emplois de l'Etat au titre de 7 ministères. Entre autres, Harimbolamalala Andrianantoandro, directeur de l'Intégration Régionale du ministère des Affaires étrangères ; Martial Andriamanarivo Ratompohary, directeur régional de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers de Fitovinany.

Districts:

4 chefs de district ont également été nommés hier au titre du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. En l'occurrence, Tolotriniaina Zanoelihaingo Rakotonindrina (Marovoay) ; Félicien Randriantsoa ( Mitsinjo) ; Mparany Alain Rasolofonjatovo (Tana IV) ; Xavier Naina (Analalava).

Sécurité publique:

Même topo au niveau du ministère de la Sécurité publique avec les nominations du contrôleur général de Police, Fanomezantsoa Ramarolahy, coordonnateur, chef de l'Inspection Générale ; du Commissaire de Police, Maurice Joël Rabearivony, directeur régional de la Sécurité Publique de Diana ; du Commissaire Principal de Police, Gerverin Raelison, directeur régional de la SAVA.

ENEAM:

Nominations également au sein de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À savoir le directeur des Affaires administratives et financières, Gabriel Robena et le directeur des Réformes et du Suivi-Évaluation, Claude Arsène Ratsimbasoa. Côté ministère des Transports et de la Météorologie, Hugues Emmanuel Randriamifidy est nommé directeur général de l'Ecole Nationale de l'Enseignement Aéronautique et de la Météorologie (ENEAM) ; Samuel Rakotomamonjy, directeur de la Sécurité et de la Prévention des Accidents Routiers ; Nancy Willia Velohasina, directeur des Affaires juridiques. Enfin, nomination de Nestor Jacques au poste de directeur des Etudes et de la Promotion géologique et minière au niveau du ministère des Mines et des Ressources stratégiques.

INSTAT:

Le Conseil des ministres a aussi procédé à des abrogations non assorties de nominations. Ont été limogés, le chef de district d'Ikongo et le directeur régional de la Sécurité publique de Vatovavy et Fitovinany. Leurs têtes sont tombées suite certainement aux évènements meurtriers à Ikongo. Limogeages de même du directeur de la Statistique, de la Planification et du Suivi du ministère de l'Enseignement supérieur ; et du directeur de la Comptabilité nationale et Modélisation auprès de l'INSTAT du ministère de l'Economie et des Finances. Un limogeage qui est peut-être lié à la grève de l'INSTAT.